Una delle sfide più interessanti della 5° giornata di Serie A si gioca sabato alle ore 18:00 a Torino, con i bianconeri che ospitano la Dea. Pronostico Juventus-Atalanta 27 settembre 2025.
Pronostico Juventus-Atalanta 27 settembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Atalanta, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3V, 7N). L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all’Allianz Stadium in campionato (2V, 5N).
La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all’Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l’Atalanta lo scorso 9 marzo. La Juventus arriva da sei successi casalinghi di fila in campionato.
L’Atalanta è imbattuta in questo campionato (2V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni di Serie A solo nel 2022/23 non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque partite di un torneo (4V, 1N in quel caso). L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 18 trasferte in campionato (13V, 4N).
Probabili Formazioni Juventus-Atalanta
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric
Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Atalanta?
Juventus-Atalanta, sabato 27 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.
Migliori quote per Juventus-Atalanta
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Juventus favorita @1.85 su praticamente tutti i principali bookmakers come Goldbet mentre l’Atalanta si gioca @4.25 su Sisal e pareggio @3.60 su Starvegas.
|
Juventus-Atalanta
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.85
|3.50
|4.25
|1.85
|3.60
|4.20
|1.85
|3.55
|4.10
|1.85
|3.60
|4.10
|1.85
|3.55
|4.15
Le nostre scommesse su Juventus-Atalanta
Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi).
PRONOSTICO: PAREGGIO @3.60 MARATHONBET
Risultato esatto e scommesse marcatori per Juventus-Atalanta
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 3-1.
Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l’Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti – record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A.
