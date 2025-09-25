Trasferta in Sardegna per i nerazzurri di Chivu che devono spazzare via qualche dubbio dovuto alle ultime prestazioni non proprio eccellenti in campionato. Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025.

Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Inter, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in campionato (12V, 2N), segnando 39 gol nel periodo (2.6 di media). L’Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P).

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, contro Parma e Lecce; l’ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila in Serie A risale all’aprile 2021.

L’Inter ha vinto solo tre delle ultime 10 trasferte di campionato (3N, 4P), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti.

Probabili Formazioni Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; S. Esposito, Folorunsho; Belotti. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Inter?

Cagliari-Inter, sabato 27 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter favorita @1.62 di quota massima su Marathonbet mentre l’impresa interna del Cagliari si gioca @5.75 su Sisal, col pareggio @4.15 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Cagliari-Inter

5 Over negli ultimi 6 precedenti tra Cagliari e Inter, compresi i 3 scontri diretti più recenti, con due vittorie per l’Inter (3-1 e 3-0) e un pareggio (2-2). Anche per questa sfida potremmo vedere almeno 3 reti totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori per Cagliari-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 0-3.

Il Cagliari è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha segnato più gol in carriera in Serie A: 11 reti in 11 sfide, trovando la rete in tutte le ultime cinque gare contro i sardi (già record per lui di match consecutivi in gol contro un avversario nel torneo). In generale, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro il Cagliari nel massimo campionato.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.