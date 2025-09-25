Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25

Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
25 Settembre 2025

Trasferta in Sardegna per i nerazzurri di Chivu che devono spazzare via qualche dubbio dovuto alle ultime prestazioni non proprio eccellenti in campionato. Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025.

Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Inter, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in campionato (12V, 2N), segnando 39 gol nel periodo (2.6 di media). L’Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P).

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, contro Parma e Lecce; l’ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila in Serie A risale all’aprile 2021.

L’Inter ha vinto solo tre delle ultime 10 trasferte di campionato (3N, 4P), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti.

Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025

Pronostico Cagliari-Inter 27 settembre 2025

Probabili Formazioni Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; S. Esposito, Folorunsho; Belotti. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Inter?

Cagliari-Inter, sabato 27 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter favorita @1.62 di quota massima su Marathonbet mentre l’impresa interna del Cagliari si gioca @5.75 su Sisal, col pareggio @4.15 su Goldbet.

Cagliari-Inter
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.754.001.57
5.254.001.62
5.404.151.57
5.504.101.57
5.354.151.57

Le nostre scommesse su Cagliari-Inter

5 Over negli ultimi 6 precedenti tra Cagliari e Inter, compresi i 3 scontri diretti più recenti, con due vittorie per l’Inter (3-1 e 3-0) e un pareggio (2-2). Anche per questa sfida potremmo vedere almeno 3 reti totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori per Cagliari-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 0-3.

Il Cagliari è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha segnato più gol in carriera in Serie A: 11 reti in 11 sfide, trovando la rete in tutte le ultime cinque gare contro i sardi (già record per lui di match consecutivi in gol contro un avversario nel torneo). In generale, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro il Cagliari nel massimo campionato.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
25 Settembre 2025
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
25 Settembre 2025
Pronostici Sassuolo-Udinese: lunch match domenicale della 5° giornata di Serie A del 28-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostici Sassuolo-Udinese: lunch match domenicale della 5° giornata di Serie A del 28-09-2025
25 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.