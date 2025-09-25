Il match di pranzo di questa domenica, valido per la 5° giornata di Serie A 2025-2026, si gioca al Mapei Stadium con i neroverdi che ospitano un Udinese che ha iniziato molto bene la nuova stagione. Pronostico Sassuolo-Udinese 28 settembre 2025.
Pronostico Sassuolo-Udinese 28 settembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Udinese, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Udinese è una delle due squadre, al pari del Cagliari, contro cui il Sassuolo ha pareggiato più partite in Serie A: 10, tra cui tutte le tre più recenti – completano quattro successi neroverdi e otto vittorie bianconere in 22 precedenti tra le due formazioni. L’Udinese è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 gare contro il Sassuolo in Serie A (5V, 7N).
Il Sassuolo ha perso tre delle quattro partite in questo campionato (1V). Il Sassuolo ha vinto il match casalingo più recente (1-0 contro la Lazio) e non ottiene due successi interni di fila in Serie A dal settembre 2023
Dallo scorso marzo, solo il Monza (10) ha perso più partite dell’Udinese (nove, al pari del Lecce) in Serie A; nello stesso periodo, soltanto i brianzoli (26) hanno subito più reti dei friulani (24) nel massimo campionato italiano. L’Udinese ha vinto entrambe le prime due gare fuori casa di questo campionato (contro Inter e Pisa); i friulani non hanno mai vinto tutte le prime tre trasferte in una stagione di Serie A.
Probabili Formazioni Sassuolo-Udinese
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlström, Atta; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Guida TV Serie A: dove vedere Sassuolo-Udinese?
Sassuolo-Udinese, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.
Migliori quote per Sassuolo-Udinese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Sassuolo favorito @2.35 su Sisal mentre l’Udinese si gioca @3.30 su Marathonbet, col pareggio @3.35 su Starvegas.
|
Sassuolo-Udinese
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.35
|3.25
|3.20
|2.30
|3.20
|3.30
|2.25
|3.25
|3.10
|2.25
|3.35
|3.15
|2.30
|3.30
|3.10
Le nostre scommesse su Sassuolo-Udinese
Da ben 6 scontri consecutivi tra Sassuolo e Udinese entrambe le squadre vanno a segno e andiamo col Gol/Gol anche per questa sfida al Mapei Stadium.
PRONOSTICO: GOL SI @1.80 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori per Sassuolo-Udinese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.
Domenico Berardi (79) è ad un solo passaggio vincente dall’eguagliare Marek Hamsík (80) al 3° posto dei giocatori con più assist in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), davanti a loro solo Francesco Totti (92) e Antonio Candreva (85). Il classe ’94 ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A, tutti però in trasferta – tra cui la sua ultima marcatura multipla nel torneo, il 17 dicembre 2023 (doppietta su rigore).
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.