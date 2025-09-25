Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano della 5° giornata di Serie A di domenica 28 settembre 2025

Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
25 Settembre 2025

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 va in scena il derby toscano con il Pisa che ospita una Fiorentina a caccia di punti, con i viola che hanno iniziato male la stagione e la panchina di Pioli scotta già. Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025.

Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Fiorentina, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall’ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991. I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro i gigliati nel massimo torneo, restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale. 

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato – due pareggi e due sconfitte finora – soltanto tre volte nella sua storia nel massimo torneo la squadra toscana è rimasta senza successi nelle prime cinque sfide giocate di un torneo di Serie A: nel 1935/36

Il Pisa ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 2-5. Considerando l’ultima partecipazione alla Serie A (1990/91) e il torneo in corso, il Pisa ha perso otto delle ultime nove partite casalinghe di campionato, senza trovare il gol in ciascuna di queste sconfitte.

Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025

Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025

Probabili Formazioni Pisa-Fiorentina

PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Lorran, Moreo; Nzola. All. Gilardino

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Fazzini; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

Guida TV Serie A: dove vedere Pisa-Fiorentina?

Pisa-Fiorentina, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Pisa-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Pisa si gioca @3.40 su Goldbet con la Fiorentina @2.25 su Marathonbet e il pareggio @3.20 su Sisal.

Pisa-Fiorentina
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.403.202.20
3.303.252.25
3.303.202.20
3.353.252.20
3.403.152.20

Le nostre scommesse su Pisa-Fiorentina

La Fiorentina ha segnato 11 gol nelle ultime tre sfide di Serie A (media di 3.7 a match) contro il Pisa che non ha trovato il gol nelle ultime cinque partite giocate contro i viola. Consigliamo la vittoria ospite.

PRONOSTICO: FIORENTINA VINCENTE @2.25 MARATHONBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Pisa-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 1-1.

M’Bala Nzola ha esordito in Serie A proprio contro la Fiorentina il 18 ottobre 2020, con lo Spezia, per poi passare nelle file della Viola nella stagione 2023/24, giocando 33 partite e realizzando tre gol nel periodo. Nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, l’attaccante del Pisa è tornato a segnare una rete in Serie A a distanza di 493 giorni dall’ultima e potrebbe andare e bersaglio per due match di fila per la prima volta da novembre 2022-gennaio 2023 nella competizione.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
25 Settembre 2025
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
25 Settembre 2025
Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25
Pronostici Serie A
Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25
25 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.