Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 va in scena il derby toscano con il Pisa che ospita una Fiorentina a caccia di punti, con i viola che hanno iniziato male la stagione e la panchina di Pioli scotta già. Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025.

Pronostico Pisa-Fiorentina 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Fiorentina, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall’ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991. I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro i gigliati nel massimo torneo, restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale.

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato – due pareggi e due sconfitte finora – soltanto tre volte nella sua storia nel massimo torneo la squadra toscana è rimasta senza successi nelle prime cinque sfide giocate di un torneo di Serie A: nel 1935/36

Il Pisa ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 2-5. Considerando l’ultima partecipazione alla Serie A (1990/91) e il torneo in corso, il Pisa ha perso otto delle ultime nove partite casalinghe di campionato, senza trovare il gol in ciascuna di queste sconfitte.

Probabili Formazioni Pisa-Fiorentina

PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Lorran, Moreo; Nzola. All. Gilardino

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Fazzini; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

Guida TV Serie A: dove vedere Pisa-Fiorentina?

Pisa-Fiorentina, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Pisa-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Pisa si gioca @3.40 su Goldbet con la Fiorentina @2.25 su Marathonbet e il pareggio @3.20 su Sisal.

Le nostre scommesse su Pisa-Fiorentina

La Fiorentina ha segnato 11 gol nelle ultime tre sfide di Serie A (media di 3.7 a match) contro il Pisa che non ha trovato il gol nelle ultime cinque partite giocate contro i viola. Consigliamo la vittoria ospite.

PRONOSTICO: FIORENTINA VINCENTE @2.25 MARATHONBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Pisa-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 1-1.

M’Bala Nzola ha esordito in Serie A proprio contro la Fiorentina il 18 ottobre 2020, con lo Spezia, per poi passare nelle file della Viola nella stagione 2023/24, giocando 33 partite e realizzando tre gol nel periodo. Nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, l’attaccante del Pisa è tornato a segnare una rete in Serie A a distanza di 493 giorni dall’ultima e potrebbe andare e bersaglio per due match di fila per la prima volta da novembre 2022-gennaio 2023 nella competizione.

