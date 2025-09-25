Pronostico Roma-Verona: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse calcio Serie A

Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
25 Settembre 2025

I giallorossi vanno a caccia di un altro risultato importante dopo la vittoria del derby nello scorso turno di campionato e la vittoria anche all’esordio di Europa League in settimana a Nizza. Questa domenica all’Olimpico arriva l’Hellas Verona. Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025.

Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Verona, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù). 

La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match. La Roma ha vinto il 75% delle partite nel 2025 in campionato (18 su 24), record in percentuale di successi per i giallorossi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A, subito dietro il 2017 (73.7%).

L’Hellas Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta. Solo il Parma (11) ha pareggiato più partite dell’Hellas Verona (10, al pari di Torino e Venezia) nell’anno solare 2025 in Serie A. In aggiunta, gli scaligeri hanno vinto solo una delle ultime 13 gare di campionato (8N, 4P).

Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025

Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025

Probabili Formazioni Roma-Verona

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulè, Ferguson. All. Gasperini

VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Verona?

Roma-Verona, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Roma-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Roma favorita @1.45 su Goldbet con il Verona che si gioca fino @8.50 su Sisal e il pareggio @4.30 su Admiralbet.

Roma-Verona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.404.258.50
1.444.208.00
1.454.307.20
1.454.257.50
1.454.257.25

Le nostre scommesse su Roma-Verona

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (22V, 6N), l’ultima vittoria, delle due complessive, degli scaligeri in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973. Solo l’Inter (61.7%) ha registrato un possesso palla superiore alla Roma (61.1%) in questo campionato, dall’altra parte l’Hellas Verona è la formazione con il possesso palla più basso (35.4%). Ci aspettiamo il pallino del gioco in mano ai giallorossi e la loro vittoria.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.45 GOLDBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Roma-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 2-1.

Lorenzo Pellegrini è l’unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe ’96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l’Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
25 Settembre 2025
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
25 Settembre 2025
Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25
Pronostici Serie A
Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25
25 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.