I giallorossi vanno a caccia di un altro risultato importante dopo la vittoria del derby nello scorso turno di campionato e la vittoria anche all’esordio di Europa League in settimana a Nizza. Questa domenica all’Olimpico arriva l’Hellas Verona. Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025.

Pronostico Roma-Verona 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Verona, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù).

La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match. La Roma ha vinto il 75% delle partite nel 2025 in campionato (18 su 24), record in percentuale di successi per i giallorossi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A, subito dietro il 2017 (73.7%).

L’Hellas Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta. Solo il Parma (11) ha pareggiato più partite dell’Hellas Verona (10, al pari di Torino e Venezia) nell’anno solare 2025 in Serie A. In aggiunta, gli scaligeri hanno vinto solo una delle ultime 13 gare di campionato (8N, 4P).

Probabili Formazioni Roma-Verona

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulè, Ferguson. All. Gasperini

VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Verona?

Roma-Verona, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Roma-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Roma favorita @1.45 su Goldbet con il Verona che si gioca fino @8.50 su Sisal e il pareggio @4.30 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Roma-Verona

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (22V, 6N), l’ultima vittoria, delle due complessive, degli scaligeri in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973. Solo l’Inter (61.7%) ha registrato un possesso palla superiore alla Roma (61.1%) in questo campionato, dall’altra parte l’Hellas Verona è la formazione con il possesso palla più basso (35.4%). Ci aspettiamo il pallino del gioco in mano ai giallorossi e la loro vittoria.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.45 GOLDBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Roma-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 2-1.

Lorenzo Pellegrini è l’unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe ’96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l’Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria).

