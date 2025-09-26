Il Lecce è alla disperata ricerca di punti in campionato in questa 5° giornata di Serie A dove in Puglia, allo Stadio Via del Mare, arriva un Bologna che in settimana è stato impegnato anche in Europa League sul campo dell’Aston Villa. Pronostico Lecce-Bologna 28 settembre 2025.

Pronostico Lecce-Bologna 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Bologna, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha vinto soltanto tre delle 32 partite complessive (13N, 16P) giocate contro il Bologna in Serie A. Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime nove trasferte contro il Lecce in Serie A: quattro vittorie e cinque pareggi nel parziale.

Il Lecce ha raccolto soltanto un punto nelle prime quattro sfide di questo campionato (1N, 3P). Considerando le squadre presenti sia nello scorso che in questo campionato, il Lecce è la compagine che ha perso il maggior numero di incontri in Serie A nel 2025 – 13 sui 24 totali (4V, 7N) compresi i tre del torneo in corso – e che ha incassato il maggior numero di reti (35) nel periodo. Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 13 sfide giocate al Via del Mare in Serie A (3N, 9P).

Il Bologna non vince da sei trasferte di campionato (1N, 5P). Il Bologna ha perso le prime due trasferte di questo torneo, entrambe per 1-0 contro Roma e Milan.

Probabili Formazioni Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Bologna?

Lecce-Bologna, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lecce-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Lecce gioca in casa ma è sfavorito fino @4.25 su Sisal mentre la vittoria del Bologna non va oltre @2.05 su Goldbet, col pareggio @3.20 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Lecce-Bologna

Il Lecce è la squadra che ha subito più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato: cinque, sugli otto incassati finora (più del doppio rispetto a quelli subiti dal Bologna, in questo intervallo temporale, due).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori per Lecce-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 1-0, 0-3.

Riccardo Orsolini ha segnato tutti gli ultimi 14 gol di campionato nei secondi tempi di gioco – ultimo centro nei primi 45 minuti di gara il 29 ottobre 2024 contro il Cagliari – nel periodo (da novembre 2024), è il giocatore che ha realizzato più reti nelle seconde frazioni di gara in Serie A. Inoltre, contro nessuna squadra, l’attaccante del Bologna conta più gol che contro il Lecce: cinque (come contro Empoli e Cagliari), comprese due delle sue quattro marcature multiple nella competizione (due doppiette, una nel 2019 e una nel 2024).

