Pronostico Milan-Napoli: le scommesse sul big match della 5° giornata di Serie A del 28 settembre 2025

Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
26 Settembre 2025

Domenica sera, alle ore 20:45 da San Siro, va in scena quello che è inevitabilmente il big match della 5° giornata di Serie A tra rossoneri e i partenopei di Antonio Conte, campioni in carica dello Scudetto, che sono ripartiti a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 in campionato. Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025.

Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Napoli, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 12 partite (3N, 7P) disputate al Meazza contro il Napoli in Serie A (l’ultima nel febbraio 2024). 

Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol nel parziale; i rossoneri potrebbero collezionare quattro successi consecutivi con annesso ‘clean sheet’ per la prima volta in Serie A da agosto-ottobre 2020.

Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; soltanto tre volte nella loro storia i partenopei hanno strappato la posta piena in ciascuna delle prime cinque gare disputate in un singolo torneo di Serie A. Il Napoli ha perso solo due delle 21 trasferte di Serie A (12V 7N) con Antonio Conte alla guida. 

Antonio Conte è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide da allenatore contro Massimiliano Allegri in tutte le competizioni, vincendo ciascuna delle ultime tre; i due tecnici torneranno ad affrontarsi per la prima volta a distanza di 11 anni e 357 giorni dall’ultimo incrocio (3-2 per Antonio Conte in Serie A, il 6 ottobre 2013).

Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025

Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025

Probabili Formazioni Milan-Napoli

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Napoli?

Milan-Napoli, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Milan si gioca favorito @2.35 su Goldbet per dare il primo dispiacere stagionale al Napoli che troviamo @3.25 di quota massima su Sisal, col pareggio @3.30 su Marathonbet.

Milan-Napoli
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.353.103.25
2.303.303.20
2.353.153.10
2.353.153.20
2.353.203.10

Le nostre scommesse su Milan-Napoli

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro dell ultime cinque partite di campionato. Il Napoli ha collezionato 11 clean sheet fuori casa nel periodo, meno solo dell’Atalanta (12). Ci aspettiamo una partita da Under 2.5 gol.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68 GOLDBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Milan-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Da quando ha esordito in Serie A (2023/24), Christian Pulisic ha preso parte a 44 gol (26 reti, 18 assist): nessun giocatore ha partecipato a più marcature rispetto allo statunitense nelle ultime tre stagioni del massimo campionato – a 44 anche Lautaro Martínez.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025
25 Settembre 2025
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 5° giornata Serie A del 27-09-2025
25 Settembre 2025
Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25
Pronostici Serie A
Cagliari-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e pronostici calcio Serie A 5° giornata del 27-09-25
25 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.