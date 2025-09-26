Domenica sera, alle ore 20:45 da San Siro, va in scena quello che è inevitabilmente il big match della 5° giornata di Serie A tra rossoneri e i partenopei di Antonio Conte, campioni in carica dello Scudetto, che sono ripartiti a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 in campionato. Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025.

Pronostico Milan-Napoli 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Napoli, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 12 partite (3N, 7P) disputate al Meazza contro il Napoli in Serie A (l’ultima nel febbraio 2024).

Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol nel parziale; i rossoneri potrebbero collezionare quattro successi consecutivi con annesso ‘clean sheet’ per la prima volta in Serie A da agosto-ottobre 2020.

Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; soltanto tre volte nella loro storia i partenopei hanno strappato la posta piena in ciascuna delle prime cinque gare disputate in un singolo torneo di Serie A. Il Napoli ha perso solo due delle 21 trasferte di Serie A (12V 7N) con Antonio Conte alla guida.

Antonio Conte è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide da allenatore contro Massimiliano Allegri in tutte le competizioni, vincendo ciascuna delle ultime tre; i due tecnici torneranno ad affrontarsi per la prima volta a distanza di 11 anni e 357 giorni dall’ultimo incrocio (3-2 per Antonio Conte in Serie A, il 6 ottobre 2013).

Probabili Formazioni Milan-Napoli

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Napoli?

Milan-Napoli, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Milan si gioca favorito @2.35 su Goldbet per dare il primo dispiacere stagionale al Napoli che troviamo @3.25 di quota massima su Sisal, col pareggio @3.30 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Milan-Napoli

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro dell ultime cinque partite di campionato. Il Napoli ha collezionato 11 clean sheet fuori casa nel periodo, meno solo dell’Atalanta (12). Ci aspettiamo una partita da Under 2.5 gol.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68 GOLDBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Milan-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Da quando ha esordito in Serie A (2023/24), Christian Pulisic ha preso parte a 44 gol (26 reti, 18 assist): nessun giocatore ha partecipato a più marcature rispetto allo statunitense nelle ultime tre stagioni del massimo campionato – a 44 anche Lautaro Martínez.

