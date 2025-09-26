Il primo del doppio posticipo del lunedì che chiude la 5° giornata di Serie A 2025-2026 si gioca al Tardini con i Ducali che ospitano i Granata in un match equilibrato sulla carta. Pronostico Parma-Torino 29 settembre 2025.

Pronostico Parma-Torino 29 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Torino, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite (2V, 3N) giocate contro il Parma in Serie A. Tra le squadre affrontate più di 10 volte in casa dal Parma in Serie A, soltanto contro Udinese (60%) e Cagliari (57%) gli emiliani vantano una percentuale di vittorie interne superiore a quella registrata contro il Torino nel massimo torneo: 56%, ovvero 10 successi sulle 18 gare totali giocate al Tardini (5N, 3P).

Il Parma non ha vinto alcuna delle prime quattro partite (2N, 2P) di questo campionato sotto la gestione di Carlos Cuesta. Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide (1P) giocate al Tardini in Serie A, pareggiando tuttavia le ultime due.

Il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare (1V, 1N) di campionato, segnando soltanto un gol (in sei di queste i granata sono rimasti a secco di reti). Dopo quattro sconfitte di fila in trasferta, il Torino ha vinto l’ultima gara esterna di Serie A per 1-0, all’Olimpico, contro la Roma. Il Torino ha una differenza reti di -7 dopo le prime quattro partite di questo campionato, frutto di un gol segnato e otto subiti, e soltanto una volta i granata hanno registrato una differenza maggiore dopo le prime cinque gare stagionali di un singolo torneo di Serie A.

Probabili Formazioni Parma-Torino

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

TORINO (3-4-2–1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone. All. Baroni

Guida TV Serie A: dove vedere Parma-Torino?

Parma-Torino, domenica 28 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Parma-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Parma si gioca vincente in casa @2.25 su Goldbet, col Torino @3.60 su Sisal e il pareggio @3.20 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Parma-Torino

Si affrontano le due squadre con la percentuale realizzativa più bassa di questo inizio di campionato: il Parma, ultimo in questa classifica, con il 2% e il Torino, penultimo, con il 3%.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Parma-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-1, 0-0.

Giovanni Simeone – due gol al Parma nelle due sfide stagionali del 2019/20 con il Cagliari – ha segnato nell’ultima trasferta di campionato contro la Roma, dopo un digiuno di 42 gare esterne consecutive in Serie A e potrebbe andare a bersaglio per due match di fila fuori casa per la prima volta nella competizione da ottobre 2022 (contro Milan e Cremonese col Napoli).

