Pronostici Genoa-Lazio: le scommesse sul posticipo che chiude la 5° giornata di Serie A del 29-09-2025

Pronostico Genoa-Lazio 29 settembre 2025
Pronostici Serie A
26 Settembre 2025

La sfida che chiude la 5° giornata di Serie A 2025-2026 si gioca a Marassi, lunedì sera alle ore 20:45, col Grifone che ospita una Lazio in crisi e a caccia di punti. Pronostico Genoa-Lazio 29 settembre 2025.

Pronostico Genoa-Lazio 29 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Lazio, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partiite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol. Il Genoa ha perso 12 delle ultime 18 partite (3V, 3N) giocate contro la Lazio.

Il Genoa non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato (2N, 2P). Il Genoa è la squadra che conta il maggior numero di lanci lunghi in questo campionato (110, dei quali 31 andati a buon fine – meno soltanto del Pisa primo con 32); la Lazio invece ne ha effettuati soltanto 39 (di cui nove con successo) nei primi quattro turni di questa Serie A: più solo del Milan, fanalino di coda in questa graduatoria con 35.

La Lazio ha subito tre ko nelle prime quattro partite (1V) di questo campionato e potrebbe registrare quattro sconfitte nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Probabili Formazioni Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Gila; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri

Guida TV Serie A: dove vedere Genoa-Lazio?

Genoa-Lazio, lunedì 29 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Genoa-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Lazio in trasferta ma favorita @2.55 su Goldbet, col Genoa @3.10 su Sisal e il pareggio @3.10 su Marathonbet.

Genoa-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.103.002.50
3.003.102.50
2.903.002.50
2.953.052.45
2.953.002.55

Le nostre scommesse su Genoa-Lazio

Partita difficile da pronosticare, ma andiamo con un altro Gol No. Entrambe le squadre non sono andate a segno in ognuno degli ultimi 5 scontri diretti, inoltre considerando amichevoli estive e il finale sello scorso campionato la Lazio ha segnato 9 Gol NO nelle ultime 10 partite.

PRONOSTICO: GOL NO @1.85 SNAI.

Risultato esatto e scommesse marcatori per Genoa-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-0, 0-2.

Lorenzo Colombo – una rete contro la Lazio in Serie A nel gennaio 2023 con il Lecce – in caso di gol contro i biancocelesti diventerebbe solo il secondo giocatore ad andare a bersaglio con quattro maglie diverse nelle ultime quattro stagioni del massimo torneo (finora Lecce, Monza ed Empoli), dopo Andrea Belotti (Roma, Fiorentina, Como e Cagliari per il Gallo).

