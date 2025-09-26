Per questo fine settimana del campionato di calcio italiano abbiamo scelto 4 partite per la nostra schedina che questa settimana è a quota @5.43 con i match di Cagliari-Inter, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Parma-Torino. Multipla Serie A giornata 5.

Programma completo 5° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 5° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da sabato’ 27 a lunedì 29 settembre.

Sabato 27 settembre

15:00: Como-Cremonese (in esclusiva su DAZN)

18:00: Juventus-Atalanta (in esclusiva su DAZN)

20:45: Cagliari-Inter (su DAZN e Sky)

Domenica 28 settembre

12:30: Sassuolo-Udinese (in esclusiva su DAZN)

15:00: Pisa-Fiorentina (in esclusiva su DAZN)

15:00: Roma-Verona (in esclusiva su DAZN)

18:00: Lecce-Bologna (su DAZN e Sky)

20:45: Milan-Napoli (in esclusiva su DAZN)

Lunedì 29 settembre

18:30: Parma-Torino (in esclusiva su DAZN)

20:45: Genoa-Lazio (su DAZN e Sky)

Multipla Serie A giornata 4: schedina quota @5.37

Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.37 quota.

MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37

Cagliari-Inter: OVER 2.5

Pisa-Fiorentina: X2

Roma-Verona: 1

Parma-Torino: UNDER 2.5

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌

MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌

MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌

