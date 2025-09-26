Per questo fine settimana del campionato di calcio italiano abbiamo scelto 4 partite per la nostra schedina che questa settimana è a quota @5.43 con i match di Cagliari-Inter, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Parma-Torino. Multipla Serie A giornata 5.
Programma completo 5° giornata Serie A 2025-2026
Andiamo a vedere il turno completo della 5° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da sabato’ 27 a lunedì 29 settembre.
Sabato 27 settembre
- 15:00: Como-Cremonese (in esclusiva su DAZN)
- 18:00: Juventus-Atalanta (in esclusiva su DAZN)
- 20:45: Cagliari-Inter (su DAZN e Sky)
Domenica 28 settembre
- 12:30: Sassuolo-Udinese (in esclusiva su DAZN)
- 15:00: Pisa-Fiorentina (in esclusiva su DAZN)
- 15:00: Roma-Verona (in esclusiva su DAZN)
- 18:00: Lecce-Bologna (su DAZN e Sky)
- 20:45: Milan-Napoli (in esclusiva su DAZN)
Lunedì 29 settembre
- 18:30: Parma-Torino (in esclusiva su DAZN)
- 20:45: Genoa-Lazio (su DAZN e Sky)
Multipla Serie A giornata 4: schedina quota @5.37
Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.37 quota.
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37
Cagliari-Inter: OVER 2.5
Pisa-Fiorentina: X2
Roma-Verona: 1
Parma-Torino: UNDER 2.5
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
Tutte le partite analizzate nel nostro sito
Tutti i match della 5° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:
VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.