Nell’ultimo turno del campionato di calcio italiano grande colpo del Milan che infligge la prima sconfitta stagionale al Napoli, e aggancia in testa alla classifica proprio i partenopei (assieme alla Roma). Ora i rossoneri di Allegri sono attesi ad un altro big match, la trasferta contro la Juventus che invece appare in confusione. Risultati Serie A giornata 5.

Risultati Serie A giornata 5 campionato di calcio italiano

Vediamo cosa è successo nell’ultimo turno del campionato di calcio italiano, con la 5° giornata di Serie A 2025-2026 in cui c’è stato un Milan-Napoli che potrebbe subito cambiare gli equilibri del campionato. La prima sconfitta dei campani, dopo quattro vittorie, permette proprio ai rossoneri e alla Roma, di agganciare i campioni d’Italia in vetta alla classifica.

Un ko che per la prima volta in stagione fa salire la quota di un bis tricolore del Napoli, offerto ora a 2,20 su 888sport e 2,50 su Snai rispetto all’1,90 di sette giorni fa. Chi avanza prepotentemente dietro al Napoli è proprio il Milan, che passa da 6 a 4, stessa quota dell’Inter corsara a Cagliari. Il terzo pari tra campionato e coppe della Juventus non convince i bookmaker: lo scudetto bianconero passa da 7 a 9 mentre si conferma a 12 la Roma, sempre più convincente dall’arrivo di Gasperini in panchina.

Cambiano anche le quote dei bookmaker per la Top-4. Un piazzamento fra le prime quattro di Serie A degli uomini di Massimiliano Allegri si gioca infatti a 1,20 su Sisal e 1,25 su William Hill, contro l’1,32 della scorsa settimana. I ragazzi di Antonio Conte restano comunque in acque tranquillissime, a 1,05, così come l’Inter, che passa da 1,30 a 1,25 dopo lo 0-2 di Cagliari. Per l’ultimo posto Champions è duello, in lavagna, fra la Juventus e la terza capolista, la Roma di Gian Piero Gasperini: i ragazzi di Igor Tudor sono offerti a 1,40, dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta, ma i giallorossi avanzano, da 2,10 a 1,85, con il 2-0 dell’Olimpico contro il Verona. Più indietro, a 4,50, i bergamaschi di Ivan Juric, in vantaggio sulla sorpresa Como, indicata a 9 nonostante il pareggio contro la Cremonese. Se il colpo del Bologna è visto a 12, crolla ancora la Fiorentina, da 15 a 25, dopo lo 0-0 di Pisa.

I top e i flop della 5° giornata di Serie A

TOP Milan. Il Milan, pur con qualche sofferenza finale dovuta all’espulsione di Estupinian, batte 2-1 il Napoli campione in carica, firma il quarto successo di fila e si prende la vetta della classifica, proprio insieme ai campani e alla Roma.

TOP Roma. La squadra di Gasperini ha avuto diverse difficoltà, contro un Verona pericoloso e aggressivo, ma grazie al solito decisivo Svilar e anche a redivivo Dovbyk, è riuscita a conquistare altri tre punti. C’è entusiasmo nella Capitale.

TOP Inter. L’Inter di Chivu sbanca Cagliari e prosegue nella sua mini rimonta. Nerazzurri in evidente crescita, anche fisica, padroni del campo e letali davanti.

FLOP Juventus. Passi indietro. Secondo pareggio di fila in campionato, terzo considerando tutte le competizioni. La Juventus di Tudor frena: dopo l’1-1 col Verona, ecco l’1-1 con l’Atalanta. L’11 titolare cambia spesso, la squadra continua a concedere troppo e a creare con poca continuità.

FLOP Torino. Pesante debacle interna del Grifone, travolto da un’ottima Lazio. La panchina di Vieira inizia a scottare.

FLOP Fiorentina. 0-0 a Pisa, in un derby in cui i nerazzurri avrebbero anche meritato fortune maggiori. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle prime cinque partite stagionali di Serie A (tre pareggi e due sconfitte) soltanto per la quarta volta nella sua storia nel massimo torneo. Molto male la formazione di Pioli. Kean deve ancora sbloccarsi, Gudmundsson irriconoscibile, il centrocampo sembra lento e senza idee. Insomma, un totale buco nero, dal quale la Viola deve uscire alla svelta. Ora Roma, Milan, Bologna e Inter: il calendario mette una certa apprensione.

Prossimo turno: big match Juventus-Milan

Vediamo le prime quote principali per le scommesse sul calcio (1X2, Over-Under, Gol Si-No) di Sisal per la 6° giornata di Serie A che si giocherà dal 3 al 5 ottobre. Si inizia con l’anticipo di venerdì: Verona-Sassuolo, mentre al sabato abbiamo altre 4 partite, tra cui Inter-Cremonese, con i nerazzurri in ripresa e grandi favoriti del prossimo turno @1.19 per la vittoria.

La domenica si aprirà col lunch match in Friuli tra Udinese-Cagliari mentre nel pomeriggio non sono da perdere Fiorentina-Roma e Napoli-Genoa, anche se per il vero big match dovremo aspettare la sera, alle ore 20:45 da Torino con Juventus-Milan. Dopo il Napoli i rossoneri sono protagonisti di un altra grande sfida, questa volta contro i bianconeri che invece sono in calo, e le quote sono equilibratissime con la Juve di poco avanti @2.70 sul Milan @2.75 nonostante la trasferta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.