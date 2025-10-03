La 6° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A 2025-2026 inizierà venerdì 3 ottobre con l’anticipo del Bentegodi dove l’Hellas Verona ospita i neroverdi reduci da una bella vittoria sull’Udinese e in ripresa dopo un avvio difficile. Pronostico Verona-Sassuolo 3 ottobre 2025.

Pronostico Verona-Sassuolo 3 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Verona-Sassuolo, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (2P) di Serie A contro il Sassuolo. Dopo quattro sconfitte consecutive al Bentegodi contro il Sassuolo in Serie A, l’Hellas Verona ha vinto le ultime due partite casalinghe giocate contro i neroverdi nel torneo.

L’Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 14 partite (8N, 5P) di Serie A: quella per 2-1 sul campo dell’Empoli, lo scorso 25 maggio. L’Hellas Verona ha pareggiato sei delle ultime sette partite (1P) giocate al Bentegodi in Serie A, comprese tutte le ultime quattro.

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide (1P) di campionato ma non vince da 15 trasferte di Serie A (3N, 12P) – ultimo successo esterno il 26 novembre 2023 contro l’Empoli – si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive fuori casa senza successi tra le squadre che prendono parte a questo torneo.

Probabili Formazioni Verona-Sassuolo

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Sassuolo?

Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Verona-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.60 su Sisal mentre la vittoria ospite si gioca @2.85 su Marathonbet, col pareggio @3.10 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Verona-Sassuolo

Sassuolo e Hellas Verona sono due delle tre squadre che contano il maggior numero di contropiedi diretti in questo campionato – nove per gli emiliani (primi in questa classifica) e otto per i veneti (al pari della Roma).

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Verona-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 2-0.

Gift Orban ha effettuato 17 tiri in questa Serie A: meno soltanto di Nico Paz e Nikola Krstovic (entrambi 18); nei cinque maggiori campionati europei 2025/26, nessun giocatore vanta una media migliore tra minuti giocati e conclusioni tentate rispetto all’attaccante dell’Hellas Verona: una ogni 15 minuti di gioco, come Lamine Yamal (tra quelli con più di 10 tiri).

