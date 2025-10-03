Sabato pomeriggio all’Olimpico va in scena una sfida molto delicata, tra due formazioni che stanno faticando parecchio, in particolare i granata che arrivano da 2 sconfitte mentre la squadra di Sarri arriva dal 3-0 di Genova, ma cercherà di dare continuità in questo match casalingo per la 6° giornata di Serie A 2025-2026. Pronostico Lazio-Torino 4 ottobre 2025.

Pronostico Lazio-Torino 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Torino, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6V, 5N) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N). La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali (il 42%).

Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1V), la Lazio ha vinto nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0). La Lazio ha perso due delle ultime tre gare (1V) casalinghe in Serie A – tante quante nelle precedenti 23 sfide interne nel torneo (11V, 10N).

Il Torino ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1V) di campionato, dopo che aveva subito soltanto un ko nelle precedenti nove gare esterne di Serie A (2V, 6N).

Probabili Formazioni Lazio-Torino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.

TORINO (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Torino?

Lazio-Torino, sabato 4 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Lazio-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Lazio favorita @1.75 su Sisal mentre la vittoria del Torino si gioca @5.25 su Goldbet, col pareggio @3.75 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Lazio-Torino

La Lazio ha raccolto soltanto sei punti in questo inizio di campionato, frutto di due vittorie; in caso di sconfitta contro il Torino, sarebbe la peggior partenza per i biancocelesti nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @2.10 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori Lazio-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 1-1.

La Lazio è la squadra contro la quale Giovanni Simeone ha segnato il maggior numero di gol in Serie A: otto, compreso l’unico ‘poker’ firmato dall’argentino nella competizione, il 24 ottobre 2021, con l’Hellas Verona. Tuttavia, il classe ’95 – che ha giocato da titolare tutte le cinque gare di questo torneo dopo essere subentrato in ciascuna delle precedenti 29 – non ha preso parte ad alcuna marcatura negli ultimi tre incroci di Serie A contro i biancocelesti, dopo avere partecipato a sette reti nelle sei gare precedenti (sette gol).

