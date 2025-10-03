Parma-Lecce: analisi, quote, formazioni e pronostici sul match della 6° giornata di Serie A del 04-10-2025

Pronostico Parma-Lecce 4 ottobre 2025
Pronostici Serie A
3 Ottobre 2025

E’ già sfida salvezza col Parma che si è ripreso dopo l’ultima vittoria e ospita il fanalino di coda Lecce, con una panchina che scotta sempre di più e questa 6° giornata di Serie A 2025-2026 in trasferta al Tardini sarà fondamentale per i salentini. Pronostico Parma-Lecce 4 ottobre 2025.

Pronostico Parma-Lecce 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Lecce, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime nove gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 3N), il Parma ha perso due delle quattro partite più recenti al Tardini contro i salentini nel torneo (1V, 1N), tra cui l’ultima del 31 gennaio scorso per 1-3. Il Lecce ha vinto solo tre delle 26 partite complessive (10N, 13P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Milan (39 match) e Roma (38), i salentini hanno disputato più incontri nel torneo, vincendo però meno gare (due sia contro i rossoneri che contro i capitolini).

Il Parma è rimasto imbattuto in sette (3V, 4N) delle ultime otto partite giocate al Tardini in Serie A, vincendo la più recente contro il Torino (2-1).

Il Lecce non ha vinto alcuna delle cinque partite (2N, 3P) di questo campionato. Negli ultimi tre anni solari (2023, 2024, 2025), il Lecce ha vinto soltanto una delle 22 trasferte giocate nel girone di andata di Serie A: quella per 1-0 sul campo del Venezia, il 25 novembre 2024.

Probabili Formazioni Parma-Lecce

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Lecce?

Parma-Lecce, sabato 4 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Parma-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Parma vincente si gioca @1.77 su Admiralbet, col successo del Lecce offerto @4.50 su Starvegas e il pareggio @3.75 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Parma-Lecce

Nelle 20 sfide andate in scena tra Parma e Lecce negli anni 2000 in Serie A, soltanto una volta entrambe le squadre non hanno trovato la via del gol: nello 0-0 del gennaio 2000; da allora, 64 reti in totale (38 per gli emiliani e 26 per i salentini), per una media di ben 3.4 marcature a match.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Parma-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

A segno nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna, Francesco Camarda in caso di gol contro il Parma potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2008 in avanti a contare più di una marcatura nella storia dei cinque maggiori campionati europei (al momento, l’attaccante italiano condivide il dato con Rio Ngumoha del Liverpool, Alexis Vossah del Tolosa e Ibrahim Mbaye del PSG).

