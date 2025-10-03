Dopo 2 vittorie in campionato e un successo anche in Champions, l’Inter di Chivu è pronta per la 6° giornata di Serie A 2025-2026, quando sabato a San Siro arriva la sorprendente Cremonese, con i grigiorossi ancora imbattuti, anche se hanno un pò rallentato dopo le prime 2 vittorie, con una serie di 3 pareggi. Pronostico Inter-Cremonese 4 ottobre 2025.
Pronostico Inter-Cremonese 4 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Cremonese, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
La Cremonese ha vinto soltanto una di tutte le 16 partite disputate contro l’Inter in Serie A: quella del 10 maggio 1992. L’Inter ha ottenuto la vittoria in sei delle otto partite casalinghe di Serie A contro la Cremonese (1N, 1P), incluse le ultime due, entrambe con due reti di scarto.
L’Inter arriva da due vittorie di fila in campionato e in Serie A non ottiene i tre punti in tre gare di fila dallo scorso marzo; in ben sette delle ultime nove partite casalinghe di campionato, inoltre, i nerazzurri hanno subito almeno un gol (solo due clean sheet nel periodo). L’Inter è la formazione che conta più cross su azione effettuati in questo campionato (92), più cross su azione riusciti (27) e anche più cross riusciti in generale (42, inclusi corner); i nerazzurri sono inoltre la squadra con più reti in seguito a un cross in questa Serie A (quattro, a tre seguono Cremonese e Juventus).
Con nove punti in questo campionato, questo è il miglior avvio della Cremonese dopo cinque gare in una stagione di Serie A. La Cremonese è imbattuta negli ultimi cinque derby lombardi giocati in trasferta in Serie A (1V, 4N): l’ultima sconfitta in questo tipo di partite risale proprio a una sfida al Meazza contro l’Inter.
Probabili Formazioni Inter-Cremonese
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Cremonese?
Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.
Migliori quote per Inter-Cremonese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. I book puntano sul primo ko della Cremonese offerta fino @15 volte la posta su Sisal per la vittoria, mentre l’Inter non va oltre @1.21 di Admiralbet. Difficile anche il pareggio offerto @6.75 su Goldbet.
|
Inter-Cremonese
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.19
|6.50
|15.00
|1.20
|6.50
|15.00
|1.21
|6.80
|11.00
|1.20
|6.75
|12.00
|1.20
|6.75
|12.00
Le nostre scommesse su Inter-Cremonese
Sfida tra la squadra che ha effettuato più tiri (94, l’Inter) in questo campionato e quella che finora ne ha subiti di più (82, la Cremonese). La formazione grigiorossa, inoltre, è anche quella che finora conta meno conclusioni totali in questa Serie A (33). L’Inter ha ottenuto la vittoria in sei delle otto partite casalinghe di Serie A contro la Cremonese (1N, 1P), incluse le ultime due, entrambe con due reti di scarto.
PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.21 ADMIRALBET
Risultato esatto e scommesse marcatori Inter-Cremonese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 1-1.
Lautaro Martínez – che contro la Cremonese in Serie A ha segnato tre reti in due partite – non ha trovato il gol, né fornito assist nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse nel massimo campionato, includendo quella contro il Sassuolo in questo torneo.
