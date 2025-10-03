Atalanta ancora imbattuta in questo avvio di campionato, e reduce dall’importante vittoria anche in settimana in Champions League. Ora la Dea torna a Bergamo per la 6° giornata di Serie A 2025-2026, ospite un pericoloso Como che vuole tornare al successo, scavalcando proprio l’Atalanta in classifica, in zona Europa, per una squadra con grandi ambizioni. Pronostico Atalanta-Como 4 ottobre 2025.

Pronostico Atalanta-Como 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Como, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo essere rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A contro l’Atalanta (2V, 4N), il Como ha perso due delle ultime tre sfide (1V). Entrambe le sconfitte subite dall’Atalanta nei 10 match casalinghi giocati contro il Como in Serie A sono arrivate nel girone d’andata.

L’Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Juventus e Cremonese, a non avere ancora perso in questo campionato – due vittorie e tre pareggi per i bergamaschi. Dopo tre sconfitte consecutive, l’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7V, 4N) di Serie A, trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match).

Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi disputati da quando è tornato in Serie A (2024/25): il primo di questi proprio contro l’Atalanta nella gara di andata dello scorso campionato (3-2) e il secondo sul campo del Monza per 3-1 ad aprile; due pareggi e cinque sconfitte chiudono il parziale. Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (1N, 1P) di campionato – il doppio rispetto ai successi conquistati in tutte le precedenti 15 gare esterne disputate dal suo ritorno in Serie A (2V, 4N, 9P). Nel periodo (dallo scorso aprile), soltanto il Milan ha strappato più vittorie (cinque) lontano da casa nel torneo rispetto ai lariani (quattro appunto, come Roma, Atalanta, Napoli e Lazio).

Probabili Formazioni Atalanta-Como

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Como?

Atalanta-Como, sabato 4 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Atalanta favorita, ma con quota comunque oltre la pari @2.20 su Goldbet mentre la vittoria del Como si gioca @3.30 su Admiralbet, col pareggio @3.40 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Atalanta-Como

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7V, 4N) di Serie A, trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match).

PRONOSTICO: ATALANTA OVER 1.5 GOL @2.00 LOTTOMATICA

Risultato esatto e scommesse marcatori Atalanta-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-2.

Nico Paz (3+3) è soltanto uno dei tre centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei in corso a contare almeno tre gol e tre assist all’attivo, assieme a Can Uzun (5G+3A) e Arda Güler (3G+3A). Inoltre, l’argentino è uno dei due calciatori con più conclusioni tentate in questa Serie A, proprio al pari del suo avversario di giornata Nikola Krstovic: 18 entrambi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.