Atalanta ancora imbattuta in questo avvio di campionato, e reduce dall’importante vittoria anche in settimana in Champions League. Ora la Dea torna a Bergamo per la 6° giornata di Serie A 2025-2026, ospite un pericoloso Como che vuole tornare al successo, scavalcando proprio l’Atalanta in classifica, in zona Europa, per una squadra con grandi ambizioni. Pronostico Atalanta-Como 4 ottobre 2025.
Pronostico Atalanta-Como 4 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Como, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Dopo essere rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A contro l’Atalanta (2V, 4N), il Como ha perso due delle ultime tre sfide (1V). Entrambe le sconfitte subite dall’Atalanta nei 10 match casalinghi giocati contro il Como in Serie A sono arrivate nel girone d’andata.
L’Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Juventus e Cremonese, a non avere ancora perso in questo campionato – due vittorie e tre pareggi per i bergamaschi. Dopo tre sconfitte consecutive, l’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7V, 4N) di Serie A, trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match).
Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi disputati da quando è tornato in Serie A (2024/25): il primo di questi proprio contro l’Atalanta nella gara di andata dello scorso campionato (3-2) e il secondo sul campo del Monza per 3-1 ad aprile; due pareggi e cinque sconfitte chiudono il parziale. Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (1N, 1P) di campionato – il doppio rispetto ai successi conquistati in tutte le precedenti 15 gare esterne disputate dal suo ritorno in Serie A (2V, 4N, 9P). Nel periodo (dallo scorso aprile), soltanto il Milan ha strappato più vittorie (cinque) lontano da casa nel torneo rispetto ai lariani (quattro appunto, come Roma, Atalanta, Napoli e Lazio).
Probabili Formazioni Atalanta-Como
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Como?
Atalanta-Como, sabato 4 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Atalanta-Como
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Atalanta favorita, ma con quota comunque oltre la pari @2.20 su Goldbet mentre la vittoria del Como si gioca @3.30 su Admiralbet, col pareggio @3.40 su Marathonbet.
|
Atalanta-Como
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.20
|3.25
|3.25
|2.20
|3.40
|3.30
|2.20
|3.30
|3.30
|2.15
|3.35
|3.35
|2.20
|3.25
|3.35
Le nostre scommesse su Atalanta-Como
PRONOSTICO: ATALANTA OVER 1.5 GOL @2.00 LOTTOMATICA
Risultato esatto e scommesse marcatori Atalanta-Como
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-2.
Nico Paz (3+3) è soltanto uno dei tre centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei in corso a contare almeno tre gol e tre assist all’attivo, assieme a Can Uzun (5G+3A) e Arda Güler (3G+3A). Inoltre, l’argentino è uno dei due calciatori con più conclusioni tentate in questa Serie A, proprio al pari del suo avversario di giornata Nikola Krstovic: 18 entrambi.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.