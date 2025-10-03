Pronostico Udinese-Cagliari: le scommesse sul lunch match della 6° giornata di Serie A

Pronostico Udinese-Cagliari 5 ottobre 2025
3 Ottobre 2025

Il match dell’ora di pranzo di domenica, valido per la 6° giornata di Serie A 2025-2026, si gioca in Friuli, dove i padroni di casa cercheranno di riscattare le ultime 2 brutte prestazioni che hanno vanificato un ottimo inizio di campionato, contro un Cagliari al momento a pari punti (7) con i friulani, a centro classifica. Pronostico Udinese-Cagliari 5 ottobre 2025.

Pronostico Udinese-Cagliari 5 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Udinese-Cagliari, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari è la squadra contro cui l’Udinese ha vinto più gare in Serie A: 29 (17N, 12P), tra cui otto delle 12 più recenti (3N, 1P). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie A contro l’Udinese (3N, 8P). In aggiunta, i friulani sono imbattuti da sei partite contro i sardi nel torneo (4V, 2N) e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte contro questa avversaria dal 2013 (10 in quell’occasione – 6V, 4N).

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell’anticipo domenicale delle 12.30 (3N, 5P). L’Udinese è rimasta imbattuta in ben 13 delle ultime 15 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.1 gol a incontro. L’Udinese non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A (2N, 5P). L’Udinese è una delle due formazioni di questo campionato – insieme al Torino – a non aver ancora segnato un gol nell’ultima mezz’ora di gioco; in generale, in questa Serie A solo il Verona (uno) ha messo a referto meno reti dei friulani (due, come altre sette squadre) nei secondi tempi.

Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 12 gare esterne disputate in Serie A (3N, 2P). Solo la Cremonese (12) conta meno recuperi offensivi in seguito a pressing del Cagliari (18, al pari del Bologna) in questa Serie A e solo il Lecce (0) è andato al tiro in seguito a un recupero offensivo meno dei sardi finora (due come Bologna e Cremonese).

Pronostico Udinese-Cagliari 5 ottobre 2025

Pronostico Udinese-Cagliari 5 ottobre 2025

Probabili Formazioni Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Cagliari?

Udinese-Cagliari, domenica 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Udinese-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il fattore campo spinge l’Udinese favorita @2.15 su Sisal mentre la vittoria dei sardi viaggia @3.65 su Goldbet, col pareggio @3.40 su Marathonbet.

Udinese-Cagliari
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.153.203.50
2.153.403.40
2.103.103.55
2.103.153.60
2.153.103.65

Le nostre scommesse su Udinese-Cagliari

L’Udinese è rimasta imbattuta in ben 13 delle ultime 15 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.1 gol a incontro. Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 12 gare esterne disputate in Serie A (3N, 2P). 

PRONOSTICO: VITTORIA UDINESE @2.20 SISAL.

Risultato esatto e scommesse marcatori Udinese-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-0, 2-2.

Delle sei reti realizzate in Serie A con la maglia del Cagliari da Gianluca Gaetano, solo una è arrivata in un match giocato in trasferta: Udinese-Cagliari del 18 febbraio 2024. Il trequartista dei sardi non ha trovato il gol nelle ultime 12 presenze nella competizione e in questo arco temporale solo una volta è partito nella formazione titolare.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
