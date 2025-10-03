Domenica pomeriggio allo Stadio Dall’Ara il Bologna, reduce dalle fatiche di Europa League in settimana, ospita un Pisa che cerca ancora la prima vittoria in campionato, e ci proverà in questa 6° giornata di Serie A 2025-2026. Pronostico Bologna-Pisa 5 ottobre 2025.

Pronostico Bologna-Pisa 5 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Pisa, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Bologna (un successo e un pareggio nel 1990/91), dopo che aveva perso senza segnare le prime quattro gare contro questa avversaria nella competizione. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro il Pisa, tutte in Serie B – tuttavia, in tre di queste gare non ha trovato la via del gol. Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide casalinghe tra Serie A e B contro il Pisa (3V, 3N).

Il Bologna ha perso solo una gara interna nel 2025 in Serie A, a fronte di nove successi e tre pareggi; infatti, solo Roma (32) e Juventus (31) hanno ottenuto più punti dei rossoblù in casa nel periodo (30, come il Napoli).

Con due pareggi e tre sconfitte, il Pisa è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in questo campionato. Solo il Verona (36.7%) conta un possesso palla medio inferiore al Pisa in questa Serie A (38.1%) e solo l’Hellas (19) ha registrato meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi rispetto ai toscani finora (20).

Probabili Formazioni Bologna-Pisa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Marin, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Pisa?

Bologna-Pisa, domenica 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Bologna-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote rasoterra per il Bologna che non va oltre @1.60 di Marathobet mentre la vittoria dei toscani si gioca @6.15 su Goldbet, col pareggio @3.80 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Bologna-Pisa

Il Bologna ha totalizzato sette punti finora, uno in più rispetto alle prime cinque giornate dello scorso torneo (sei): con una vittoria in questo match, salirebbe a quota 10 punti, registrando la sua migliore partenza considerando le prime sei partite di un campionato di Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso).

PRONOSTICO: VITTORIA BOLOGNA @1.60 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Bologna-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 2-1.

Solo Mateo Retegui (13) ha segnato più gol di Riccardo Orsolini (12) in Serie A nel 2025; considerando gli anni solari, l’attaccante del Bologna ha concluso solo il 2023 con un maggior numero di reti (13).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.