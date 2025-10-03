Una delle partite più interessanti della 6° giornata di Serie A 2025-2026 si gioca domenica pomeriggio al Franchi. I viola sono in crisi nera, ma giocano in casa e hanno bisogno di sbloccarsi. I giallorossi hanno iniziato molto bene l’era Gasperini e al momento si godono il primato in campionato, in co abitazione con Milan e Napoli. Pronostico Fiorentina-Roma 5 ottobre 2025.

Pronostico Fiorentina-Roma 5 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Roma, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Roma (2V, 2N), anche se ha perso proprio la più recente. La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A (3V, 1N), parziale in cui ha segnato una media di 2.8 reti a incontro. La Roma è andata a segno in 13 delle 14 più recenti sfide contro la Fiorentina in Serie A, per un totale di 24 reti (1.7 in media a gara) – l’unica eccezione è uno 0-2 del 9 maggio 2022.

La Fiorentina è ancora alla ricerca del suo primo successo in questo campionato (3N, 2P); solo due volte in tutta la sua storia in Serie A non ha vinto nessuna delle prime sei gare stagionali: nel 1935/36 (2N, 4P) e nel 1977/78 (2N, 4P).

La Roma ha tenuto la porta inviolata anche nell’ultima gara di campionato, facendo salire a quattro i clean sheet nel torneo in corso. Gian Piero Gasperini ha perso cinque delle ultime otto partite da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (2V, 1N).

Probabili Formazioni Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Roma?

Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La situazione è nera per la Fiorentina che anche se gioca in casa è sfavorita @3.00 su Sisal per la vittoria, mentre la Roma si gioca @2.45 su Goldbet, col pareggio @3.30 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Roma

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Fiorentina-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2. 1-3.

Moise Kean, che ha all’attivo tre gol contro la Roma in campionato, è l’attaccante con il più alto minutaggio in questa Serie A tra quelli che non hanno ancora trovato la rete (450′) e anche il giocatore che ha effettuato più tiri finora (17) senza andare a bersaglio – lo scorso torneo dopo lo stesso numero di gare giocate in campionato (cinque) aveva già messo a referto due centri.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.