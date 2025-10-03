Domenica alle ore 18:00, dallo Stadio Maradona, il Napoli vuole subito archiviare lo scivolone di San Siro lo scorso turno, e in questa 6° giornata di Serie A 2025-2026 ospita un Genoa che sta arrancando in fondo alla classifica con 2 punti, ancora a caccia del primo successo. Il Grifone è reduce da 2 sconfitte e ha perso 3 delle ultime 4 partite, con soli 2 gol segnati in 5 giornate, davvero troppo poco. Pronostico Napoli-Genoa 5 ottobre 2025.

Pronostico Napoli-Genoa 5 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Genoa, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8N, 15P), inoltre, i rossoblù hanno subito una media di 2.3 gol a partita nelle nove più recenti gare contro i partenopei. Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 6N). Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa in Serie A sono terminate in parità (completa il parziale un successo partenopeo), tanti pareggi quanti nei precedenti 13 confronti tra le due squadre.

Con la sconfitta per 2-1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11V, 5N); l’ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive in campionato risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina. Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di sequenze di 10 o più passaggi in questa Serie A: 95, 17 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (meglio solo l’Inter, 26); tuttavia, i partenopei devono ancora trovare la rete da queste situazioni di gioco.

Con due soli punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. La media punti da allenatore del Genoa in Serie A di Patrick Vieira è di 1.13 a partita (35 punti in 31 partite), inferiore rispetto a quella di Alberto Gilardino sempre alla guida del Grifone nel massimo campionato (1.18, 59 punti in 50 partite).

Probabili Formazioni Napoli-Genoa

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Genoa?

Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Sulla carta non c’è storia in questo che è praticamente un testa coda, e il Napoli è favorito @1.48 su Admiralbet, col Genoa @8.00 su Marathonbet e il pareggio @4.00 su Sisal.

Le nostre scommesse su Napoli-Genoa

PRONOSTICO: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.80 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori Napoli-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 3-0.

Kevin De Bruyne ha segnato tre gol nelle prime cinque gare con il Napoli in Serie A: solo Edinson Cavani (cinque), Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia (tutti a quota quattro) hanno fatto meglio nelle prime sei presenze con i partenopei nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

