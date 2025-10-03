Pronostici Juventus-Milan: tutto sul big match della 6° giornata di Serie A del 5 ottobre 2025

Il big match della 6° giornata di Serie A 2025-2026 si gioca senza dubbio domenica sera, ore 20:45, dall’Allianz Stadium di Torino, con la Juventus che sfida il Milan di Allegri lanciatissimo dopo il successo sul Napoli che ha proiettato i rossoneri in testa alla classifica mentre la Juve non sta convincendo del tutto in questo avvio stagionale. Pronostico Juventus-Milan 5 ottobre 2025.

Pronostico Juventus-Milan 5 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Milan, match della 6° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha vinto nell’ultima sfida casalinga contro il Milan in Serie A (2-0 il 18 gennaio 2025), dopo che i rossoneri avevano ottenuto due vittorie e due pareggi nelle precedenti quattro gare a Torino contro i bianconeri. Nelle ultime sei sfide tra queste due squadre in Piemonte, solo una volta hanno trovato la via del gol entrambe nella stessa partita (1-1 nel settembre 2021).

La Juventus è – insieme ad Atalanta e Cremonese – una delle tre squadre ancora imbattute in questo campionato; in particolare, i bianconeri hanno una striscia di imbattibilità in Serie A di 10 partite (6V, 4N) – ultimo ko il il 23 aprile 2025 contro il Parma. Pur essendo la squadra che è andata più volte al tiro in seguito a un recupero offensivo in seguito a pressing in questo campionato (10) ed essendo quarta come recuperi offensivi in generale (38, dietro a Como, Parma e Roma), la Juventus non ha ancora trovato il gol in questa Serie A dopo aver recuperato palla in zona offensiva.

Il Milan è la squadra che vanta la striscia aperta di vittorie più lunga tra le squadre attualmente in Serie A: quattro successi di fila per i rossoneri, che nelle competizione non arrivano a cinque da aprile 2024, con Stefano Pioli in panchina. Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri degli avversari in questo campionato (appena 45 in cinque giornate), ma la Juventus ha concesso soltanto 13 tiri nello specchio finora, più solo del Como (12) – i rossoneri hanno subito 16 conclusioni in porta.

Massimiliano Allegri è secondo come numero di panchine totali tra gli allenatori della storia della Juventus (420, dietro solo a Giovanni Trapattoni); contro la sua ex squadra, ha però un bilancio negativo: tra le formazioni affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato, quella bianconera è quella contro cui ha la peggior percentuale di vittorie (36.4%, frutto di quattro successi in 11 sfide – 1N, 6P).

Pronostico Juventus-Milan 5 ottobre 2025

Pronostico Juventus-Milan 5 ottobre 2025

Probabili Formazioni Juventus-Milan

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Milan?

Juventus-Milan, domenica 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in grande equilibrio con la Juve leggermente favorita in casa @2.65 su Goldbet, mentre il Milan si gioca @2.80 su Starvegas e il pareggio @3.20 su Marathobet.

Juventus-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.603.102.75
2.603.202.80
2.653.002.75
2.652.952.80
2.653.152.75

Le nostre scommesse su Juventus-Milan

Perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A: due vittorie per parte e quattro pareggi; in queste otto sfide sono stati segnati appena otto gol totali, quattro a testa (uno di media a incontro). La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro sfide contro il Milan in Serie A (2V, 2N).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 GOL @1.85 GOLDBET.

Risultato esatto e scommesse marcatori Juventus-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

Jonathan David nel mese di settembre ha disputato appena 31 minuti in campo in Serie A con la maglia della Juventus su 270 disponibili: tra i giocatori scesi in campo tra i bianconeri nel massimo campionato in queste mese appena trascorso, solo Cabal (30 minuti) ha giocato meno del canadese.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
