Pronostici Serie A: la multipla della 6° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @6.14

Multipla Serie A giornata 6
Pronostici Serie A
Avatar
di
3 Ottobre 2025

Anche per questo turno di campionato abbiamo scelto 4 partite per la nostra schedina che raggiunge una quota @6.14. Multipla Serie A giornata 6.

Programma completo 6° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 6° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì 3 a domenica 5 ottobre.

Venerdì 3 ottobre

  • 20:45 – Verona vs. Sassuolo (DAZN/SKY)

Sabato 4 ottobre

  • 15:00 – Lazio vs. Torino (DAZN)
  • 15:00 – Parma vs. Lecce (DAZN)
  • 18:00 – Inter vs. Cremonese (DAZN)
  • 20:45 – Atalanta vs. Como (DAZN/SKY)

Domenica 5 ottobre

  • 12:30 – Udinese vs. Cagliari (DAZN)
  • 15:00 – Bologna vs. Pisa (DAZN)
  • 15:00 – Fiorentina vs. Roma (DAZN)
  • 18:00 – Napoli vs. Genoa (DAZN/SKY)
  • 20:45 – Juventus vs. Milan (DAZN)

Multipla Serie A giornata 6: schedina quota @6.14

Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @6.14 quota.

MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14
Parma-Lecce: OVER 1.5
Atalanta-Como: 1 OVER 0.5
Udinese-Cagliari: 1
Napoli-Genoa: 1 OVER 1.5

Screenshot 2025-10-02 alle 20.31.26.png

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 6° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

