Anche per questo turno di campionato abbiamo scelto 4 partite per la nostra schedina che raggiunge una quota @6.14. Multipla Serie A giornata 6.
Programma completo 6° giornata Serie A 2025-2026
Andiamo a vedere il turno completo della 6° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì 3 a domenica 5 ottobre.
Venerdì 3 ottobre
- 20:45 – Verona vs. Sassuolo (DAZN/SKY)
Sabato 4 ottobre
- 15:00 – Lazio vs. Torino (DAZN)
- 15:00 – Parma vs. Lecce (DAZN)
- 18:00 – Inter vs. Cremonese (DAZN)
- 20:45 – Atalanta vs. Como (DAZN/SKY)
Domenica 5 ottobre
- 12:30 – Udinese vs. Cagliari (DAZN)
- 15:00 – Bologna vs. Pisa (DAZN)
- 15:00 – Fiorentina vs. Roma (DAZN)
- 18:00 – Napoli vs. Genoa (DAZN/SKY)
- 20:45 – Juventus vs. Milan (DAZN)
Multipla Serie A giornata 6: schedina quota @6.14
Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @6.14 quota.
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14
Parma-Lecce: OVER 1.5
Atalanta-Como: 1 OVER 0.5
Udinese-Cagliari: 1
Napoli-Genoa: 1 OVER 1.5
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
