Multipla Serie A giornata 6.

Programma completo 6° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 6° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì 3 a domenica 5 ottobre.

Venerdì 3 ottobre

20:45 – Verona vs. Sassuolo (DAZN/SKY)

Sabato 4 ottobre

15:00 – Lazio vs. Torino (DAZN)

15:00 – Parma vs. Lecce (DAZN)

18:00 – Inter vs. Cremonese (DAZN)

20:45 – Atalanta vs. Como (DAZN/SKY)

Domenica 5 ottobre

12:30 – Udinese vs. Cagliari (DAZN)

15:00 – Bologna vs. Pisa (DAZN)

15:00 – Fiorentina vs. Roma (DAZN)

18:00 – Napoli vs. Genoa (DAZN/SKY)

20:45 – Juventus vs. Milan (DAZN)

Multipla Serie A giornata 6: schedina quota @6.14

Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @6.14 quota.

MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14

Parma-Lecce: OVER 1.5

Atalanta-Como: 1 OVER 0.5

Udinese-Cagliari: 1

Napoli-Genoa: 1 OVER 1.5

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌

MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌

MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌

MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌

