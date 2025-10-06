Risultati Serie A 6° giornata, top e flop. Il Napoli si rimette in corsa, il Pisa affonda. Ora sosta delle nazionali e si torna con Roma-Inter

Risultati Serie A giornata 6
Pronostici Serie A
6 Ottobre 2025

La 6° giornata di Serie A vede il rilancio del Napoli che torna a vincere con cinismo in rimonta, come la Roma che sarà l’avversaria dell’Inter nel prossimo turno, dal 18 ottobre, visto che prima ci sarà la sosta per le nazionali di calcio. Intanto il Pisa affonda, ma continua anche la crisi della Fiorentina, con Gilardino e Pioli che rischiano la panchina. Risultati Serie A giornata 6. 

Risultati Serie A giornata 6 campionato di calcio italiano

La 6° giornata di Serie A 2025-2026, l’ultima prima di concedersi la pausa per le Nazionali, offre i primi, parziali indizi sulle sue gerarchie. Nel big match, il posticipo dell’Allianz Stadium, Juventus e Milan si sono annullate in uno stallo tattico, povero di emozioni, per uno 0-0 finale che sa di occasione mancata per entrambe. 

Ne approfittano Napoli e Roma, spietate ed efficaci, capaci entrambe di capitalizzare al massimo i propri impegni per guadagnare un piccolo margine in testa alla classifica. Se le due battistrada hanno mostrato cinismo, l’Inter ha esibito una potenza di fuoco notevole, candidandosi a un ruolo da protagonista.

I risultati della 6° giornata di campionato

  • Verona – Sassuolo 0-1
  • Parma – Lecce 0-1
  • Lazio – Torino 3-3
  • Inter – Cremonese 4-1
  • Atalanta – Como 1-1
  • Udinese – Cagliari 1-1
  • Bologna – Pisa 4-0
  • Fiorentina – Roma 1-2
  • Napoli – Genoa 2-1
  • Juventus – Milan 0-0

La classifica di Serie A 2025-2026

  1. Napoli 15
  2. Roma 15
  3. Milan 13
  4. Inter 12
  5. Juventus 12
  6. Atalanta 10
  7. Bologna 10
  8. Como 9
  9. Sassuolo 9
  10. Cremonese 9
  11. Cagliari 8
  12. Udinese 8
  13. Lazio 7
  14. Parma 5
  15. Lecce 5
  16. Torino 5
  17. Fiorentina 4
  18. Verona 3
  19. Genoa 2
  20. Pisa 2

I top e I flio della 6° giornata di Serie A

TOP Roma. Un 2-1 firmato Soulè-Cristante che lancia la Roma in vetta a quota 15 punti, alla pari del Napoli, con cinque vittorie su sei in questo inizio di Serie A 25/26.

TOP Napoli. 2-1 in rimonta sul Genoa, subito rialzata la testa dopo la sconfitta di San Siro, grazie al sigillo finale di Hojlund, trascinatore anche in Champions League. 

TOP Inter. 4-1 alla Cremonese, terza vittoria di fila, con una prestazione monstre di Bonny (un gol e tre assist). 

FLOP Parma. Al Tardini finisce 0-1. Decide Sottil, il Lecce di Di Francesco vince a Parma e respira. I Ducali crollano dopo il successo di lunedì scorso con il Torino.

FLOP Fiorentina. È il peggior avvio di campionato per i viola dal 1977. La sconfitta interna contro la Roma chiude l’ennesima giornata storta per la Fiorentina, che naviga in acque bassissime, con soli tre punti conquistati in sei giornate. La panchina di Pioli traballa.

FLOP Pisa. Sempre ultima con 2 punti, ancora a caccia della prima vittoria e lo 0-4 di Bologna non fa altro che aumentare i dubbi e la panchina di Gilardino è in bilico.

Risultati Serie A giornata 32

Quote Antepost: il Napoli torna a correre per lo scudetto

Per lo Scudetto torna a correre il Napoli @2.50 favorito dalle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio italiano, su Inter @3.50 e Milan @4. Perde terreno la Juventus @12 volte la posta, agganciata anche dalla Roma proposta alla stessa quota.

Per la retrocessione il Pisa @1.40 rischia grosso, e Gilardino @1.80 non è a caso l’allenatore con la quota più bassa per l’esonero. Attenzione anche al Verona @1.57 mentre recupera il Lecce @2 che se la giocata con la Cremonese @2.75.

Per il capocannoniere è una sfida tra nerazzurri con Lautaro Martinez @4.00 davanti a Marcus Thuram @6 mentre più indietro troviamo Hojlund e Kean entrambi @9 volte la posta, con Vlahovic @16 che sale in doppia cifra, come Kstovic @20 volte la posta.

Prossimo turno: big match Roma-Inter dopo la sosta per le nazionali

Questa settimana arriva un altra sosta per le nazionali di calcio impegnate nelle qualificazioni per i prossimi mondiali. Il campionato di calcio italiano tornerà quindi dal 18 ottobre con le prime 4 partite, tra cui Torino-Napoli alle ore 18:00 e soprattutto il big match dall’Olimpico alle ore 20:45, Roma-Inter. Le prime quote favoriscono i nerazzurri @2.45 nonostante la trasferta e l’avversario pericoloso come la Roma che si gioca @2.80 (pareggio apre @3.25).

Domenica altre 5 partite, si inizia col lunch match Como-Juventus, più delicato di quanto dicano le quote per i bianconeri che hanno ripreso la loro “pareggite” e un altra X si gioca @3.10, mentre la vittoria della Juve è l’opzione favorita @2.35, ma attenzione all’ambizioso Como @3 volte la posta. In serata da non perdere Atalanta-Lazio alle ore 18:00 e Milan-Fiorentina alle 20:45 da San Siro, con i rossoneri favoriti @1.52 su una Fiorentina sempre più in crisi che si gioca addirittura @6.

Lunedì il turno sarà chiuso dal posticipo Cremonese-Udinese con quote in grande equilibrio. I grigiorossi sono tornati con i piedi per terra dopo l’1-4 contro l’Inter e si giocano @2.80 per il ritorno alla vittoria contro l’Udinese che gioca in trasferta ma è di poco favorita @2.60, col pareggio @3.10. Ecco il palinsesto completo con le prime quote Sisal:

Screenshot 2025-10-06 alle 12.54.59.png

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
