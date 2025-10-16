La 7° giornata di Serie A inizia sabato 18 ottobre alle ore 15:00 dallo Stadio Via del Mare di Lecce dove i salentini ospitano i neroverdi in un match che mette in palio punti preziosi per la salvezza. Pronostico Lecce-Sassuolo 18 ottobre 2025.

Pronostico Lecce-Sassuolo 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Milan, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (3V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente: 0-3 al MAPEI Stadium il 21 aprile 2024. Tre delle quattro partite disputate al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio.

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (4N, 9P), non segnando in ben otto di queste.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 27 gare di Serie A (3V, 6N, 18P). Con il successo contro l’Hellas Verona nella trasferta più recente per 1-0, il Sassuolo ha interrotto una striscia di 15 gare fuori casa senza vittoria in Serie A (3N, 12P) e di 27 gare esterne con sempre almeno un gol subito.

Probabili Formazioni Lecce-Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Sassuolo?

Lecce-Sassuolo, sabato 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Lecce-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote equilibrate con il Sassuolo di poco avanti @2.55 su Admiralbet mentre il Lecce sale fino @3 su Sisal, col pareggio @3.10 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Lecce-Sassuolo

Da una parte il Sassuolo è una delle due formazioni con più gol segnati negli ultimi 30 minuti di gioco (sei, al pari dell’Inter) in questo campionato, dall’altra il Lecce è la squadra che ha subito più reti nell’ultima mezz’ora di gioco (sei).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Lecce-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-3.

Domenico Berardi ha preso parte a una rete in media ogni 75 minuti contro il Lecce in Serie A (quattro gol e due assist in 449 minuti), record tra le squadre attualmente in Serie A. Il classe ’94, dopo gli assist contro Udinese ed Inter, potrebbe servire assist in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021.

