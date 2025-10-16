Scontro tra due formazioni che cercano punti per la salvezza e che sono ancora entrambe a caccia della prima vittoria in campionato, in questa 7° giornata di Serie A. Il Pisa è ultimo, ed ospita un Hellas Verona che è di poco avanti con un punto in più rispetto ai toscani. Pronostico Pisa-Verona 18 ottobre 2025.

Pronostico Pisa-Verona 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Verona, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide contro il Pisa in Serie A (8V, 3N), registrando ben otto clean sheet. Nelle sei sfide tra Pisa ed Hellas Verona in casa dei toscani in Serie A solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato.

Il Pisa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in partite casalinghe in questo campionato, insieme a Genoa e Torino. Più in generale, i nerazzurri hanno segnato una sola rete nelle ultime 10 gare all’Arena Garibaldi in Serie A.

L’Hellas Verona ha ottenuto un solo punto nelle prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16. Verona non ha vinto alcuna delle cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A nell’anno solare 2025 (4N, 1P), perdendo proprio quella più recente contro il Sassuolo all’ultima giornata.

Probabili Formazioni Pisa-Verona

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Verona?

Pisa-Verona, sabato 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Pisa-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Pisa di poco favorito @2.60 su Sisal, col Verona @3.00 su Sisal e il pareggio @3.10 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Pisa-Verona

L’Hellas Verona (due) è la squadra che ha segnato meno gol nel campionato in corso, segue il Pisa (tre, al pari di Genoa e Parma). Hellas Verona (2.4%) e Pisa (5.2%) sono due delle tre squadre con la percentuale realizzativa più bassa di questo campionato (tra loro il Parma con 4.3%). In aggiunta, toscani (37%) e scaligeri (40%) sono anche le due formazioni con il possesso palla più basso nel torneo in corso.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.57 LOTTOMATICA

Risultato esatto e scommesse marcatori Pisa-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 1-2.

Gift Orban è il giocatore che ha tentato il maggior numero di tiri (21) in questa Serie A; più nel dettaglio, il classe 2002 è uno degli unici due calciatori ad aver effettuato almeno 10 conclusioni sia in area di rigore che da fuori area nei maggiori cinque campionati europei 2025/26, insieme a Kylian Mbappé.

