Pronostici Serie A: analisi, quote e scommesse Torino-Napoli, 7° giornata del 18 ottobre 2025

In questa 7° giornata di Serie A il Napoli capolista è atteso a Torino dai Granata che non vincono da tre giornate in campionato, con 2 sconfitte seguite dal pareggio per 3-3 all’Olimpico contro la Lazio, prima della sosta per le nazionali. Pronostico Torino-Napoli 18 ottobre 2025.

Pronostico Torino-Napoli 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Napoli, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Torino in Serie A (14V, 5N), segnando 40 gol (esattamente due di media). Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 21 reti nel periodo e mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare fuori casa contro i granata in campionato.

Il Torino ha subito almeno 13 gol nelle prime sei partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A; i granata hanno vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (3N, 7P), non segnando alcuna rete in ben sette di queste. Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila.

Il Napoli potrebbe vincere almeno sei delle prime sette partite stagionali di Serie A per la settima volta nella sua storia. Il Napoli arriva da due sconfitte fuori casa di fila tra tutte le competizioni (contro Manchester City in Champions League e Milan in Serie A); gli azzurri non registrano più sconfitte consecutive fuori casa in match ufficiali dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024.

Probabili Formazioni Torino-Napoli

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Napoli?

Torino-Napoli, sabato 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Torino-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Napoli favorito in trasferta @1.77 su Goldbet, col Torino @5.50 su Sisal e il pareggio @3.35 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Torino-Napoli

Il Torino è la squadra che ha subito più gol nel 1° tempo in questa Serie A (otto, almeno tre in più di qualsiasi altra); considerando i maggiori cinque campionati europei 2025/26, solo Girona e Wolverhampton (entrambi nove) hanno incassato più reti dei granata nella prima frazione di gioco.

PRONOSTICO: NAPOLI SEGNA PER PRIMA @1.57 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Torino-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-4, 1-1.

Rasmus Højlund, autore di quattro gol in sei match con la maglia del Napoli in gare ufficiali, ha segnato nelle ultime due partite con il club partenopeo; solo una volta in precedenza con il Manchester United aveva trovato la rete in almeno tre presenze consecutive tra tutte le competizioni: tra gennaio e febbraio 2024 (sei in quel caso).

