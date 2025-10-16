Sabato sera, alle ore 20:45 dallo Stadio Olimpico, va in scena il big match della 7° giornata di Serie A, con i giallorossi di Gasperini che hanno iniziato bene il campionato e sono in testa alla classifica, a +3 dai nerazzurri di Chivu che sono in ripresa dopo qualche passaggio a vuoto. Pronostico Roma-Inter 18 ottobre 2025.

Pronostico Roma-Inter 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Inter, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi). La Roma ha vinto il match più recente contro l’Inter in campionato lo scorso 27 aprile al Meazza, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 15 sfide contro i nerazzurri in Serie A (6N, 8P). L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Roma in campionato (5V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti.

La Roma ha vinto cinque delle sei partite di questo campionato (1P). Gian Piero Gasperini ha stabilito il suo record sia di punti (15) che di gol subiti (solo due) nelle prime sei partite in una singola stagione da allenatore in Serie A.

L‘Inter arriva da cinque successi di fila tra tutte le competizioni e nella scorsa stagione non ha mai ottenuto sei vittorie consecutive. Sfida tra il miglior attacco (Inter, 17 reti) e la miglior difesa (Roma, due gol subiti) di questo campionato.

Probabili Formazioni Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Inter?

Roma-Inter, sabato 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter favorita in trasferta all’Olimpico con quota @2.35 su Sisal mentre la Roma sale fino @3.25 su Goldbet, col pareggio @3.20 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Roma-Inter

L’ultimo successo dei capitolini all’Olimpico contro i nerazzurri nel torneo risale al 2 ottobre 2016 (2-1 con Luciano Spalletti alla guida dei giallorossi e Frank de Boer allenatore dei nerazzurri).

PRONOSTICO: INTER +0 ASIAN HANDICAP @1.60 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Roma-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-2, 1-1.

Lautaro Martínez – a bersaglio nell’ultima gara giocata all’Olimpico contro la Roma il 20 ottobre 2024 – ha segnato nelle ultime tre presenze con l’Inter tra tutte le competizioni (quattro reti); El Toro solo tre volte ha trovato la rete in almeno quattro match consecutivi in gare ufficiali con i nerazzurri: nel gennaio 2025 (cinque), nel gennaio 2023 (quattro) e nell’ottobre 2019.

