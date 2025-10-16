Lunch match della 7° giornata di Serie A in riva al lago, col Como che ospita la Juventus. La squadra di Fabregas ha grandi ambizioni in questa stagione, non perde da 4 turni, ma 3 sono stati pareggi. E’ tornata anche la “pareggite” bianconera con la squadra di Tudor reduce da tre X consecutive. Pronostico Como-Juventus 19 ottobre 2025.

Pronostico Como-Juventus 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Juventus, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 23 sfide contro il Como in Serie A (14V, 9N), l’ultimo successo dei lariani contro i bianconeri nel torneo risale al 20 gennaio 1952. La Juventus è una delle uniche tre avversarie, insieme a Milan e Inter, contro cui il Como ha perso entrambe le sfide nella scorsa stagione di Serie A.

Il Como ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 21 (10V, 3N, 8P). Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la prima volta dal 1986/87.

La Juventus ha registrato cinque pareggi di fila in gare ufficiali per la prima volta da aprile 2006, con Fabio Capello in panchina. La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime sei partite stagionali di Serie A in 11 degli ultimi 15 campionati.

Probabili Formazioni Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. All. Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Juventus?

Como-Juventus, domenica 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Como-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Como si gioca @3 volte la posta su Sisal per la vittoria, con la Juve @2.45 su Goldbet e il pareggio @3.40 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Como-Juventus

Nessuna squadra ha subito meno tiri in porta del Como (16, al pari del Napoli) in questo campionato, subito dietro troviamo la Juventus (17, come Roma e Bologna).

PRONOSTICO: UNDER 8.5 TIRI IN PORTA @1.90 STARVEGAS

Risultato esatto e scommesse marcatori Como-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 2-3.

Kenan Yildiz non ha preso parte ad alcun gol nelle sue ultime quattro presenze con la Juventus tra tutte le competizioni, dopo che era stato coinvolto in 13 reti nelle precedenti 10 partite con i bianconeri (sei gol e sette assist). In generale, dal primo match di Igor Tudor alla guida della Juventus (lo scorso 29 marzo), il classe 2005 è il giocatore della Serie A che ha partecipato a più reti tra tutte le competizioni: 15 in 19 match (otto marcature e sette passaggi vincenti).

