Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, il Bologna vola in Sardegna per la sfida contro il Cagliari nella 7° giornata di Serie A. Al momento gli emiliani sono a 10 punti, in zona Europa, mentre i sardi sono a centro classifica con 8 punti. Pronostico Cagliari-Bologna 19 ottobre 2025.

Pronostico Cagliari-Bologna 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Bologna, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo 66 match in perfetto equilibrio (22 successi per parte e 22 pareggi), il Bologna ha vinto entrambe le ultime due sfide contro il Cagliari in Serie A.

Il Cagliari ha conquistato otto punti nelle prime sei gare giocate in questo campionato (2V, 2N, 2P). Nonostante sia la squadra che avrebbe dovuto subire più gol in questa Serie A in base alla qualità dei tiri concessi agli avversari (11.1 xG contro), il Cagliari ha subito solo sei reti nelle prime sei giornate: la differenza di 5.1 reti incassate in meno rispetto a quanto previsto dal modello degli Expected Goals, è la più alta nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Con 10 punti nei primi sei match di campionato (3V, 1N, 2P), il Bologna sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso). Il Bologna ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare di campionato (2V, 1N – 2.33 a partita).

Probabili Formazioni Cagliari-Bologna

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Luperto, Zé Pedro, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Bologna?

Cagliari-Bologna, domenica 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cagliari-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Cagliari gioca in casa ma è sfavorito @3.50 su Sisal, col Bologna @2.20 su Goldbet e il pareggio @3.30 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Cagliari-Bologna

Dopo essere andato in svantaggio al 13’ nell’ultima trasferta di Serie A contro il Lecce, il Bologna ha comunque conquistato un punto pareggiando il match (2-2); in generale il club emiliano è uno dei tre che hanno ottenuto più punti dopo essere andati sotto nel punteggio nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2025 (21, al pari di Barcellona e Brighton).

PRONOSTICO: CAGLIARI SEGNA PER PRIMO @2.37 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Cagliari-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-3, 2-2.

Riccardo Orsolini (capocannoniere del campionato assieme a Christian Pulisic con quattro centri) ha segnato cinque gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa la sua ultima marcatura multipla nel torneo il 2 marzo scorso, decisiva per il successo interno per 2-1 dei felsinei. Solo contro il Lecce (sei) il classe 1997 vanta più reti all’attivo nel massimo campionato (cinque anche contro l’Empoli).

