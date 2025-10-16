Domenica alle ore 15:00 a Marassi arrivano i ducali del Parma, a caccia di punti contro un Grifone in emergenza visto che il Genoa finora ha raccolto solo 2 punti e cerca ancora il primo successo in campionato, in questa 7° giornata di Serie A. Pronostico Genoa-Parma 19 ottobre 2025.

Pronostico Genoa-Parma 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Parma, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro il Parma in Serie A, il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro i gialloblù nel torneo con un punteggio complessivo di 4-1. Il Genoa va a bersaglio da 11 match casalinghi di fila contro il Parma nel massimo campionato.

Con due punti nelle prime sei partite della Serie A 2025/26, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza a questo punto del torneo nell’era dei tre punti a vittoria. Dopo le sconfitte contro Bologna, Lazio e Napoli, il Genoa potrebbe perdere quattro match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, con Andriy Shevchenko in panchina.

Il Parma ha segnato appena tre reti in queste prime sei giornate di campionato e non ha mai fatto peggio nella propria storia in Serie A dopo altrettanti match stagionali. Il Parma non segna da tre trasferte di fila.

Probabili Formazioni Genoa-Parma

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator. All. Vieira.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Parma?

Genoa-Parma, domenica 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Genoa si gioca @2.15 su Admiralbet per la prima vittoria stagionale mentre il Parma sale @3.80 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Genoa-Parma

Il Genoa è la squadra che ha effettuato il maggior numero di contrasti in questa Serie A (121) e, più in generale, quella che ha ingaggiato più duelli nel torneo in corso: 674, almeno 23 in più rispetto a qualsiasi altra formazione. Il Parma è la squadra che ha recuperato più possessi nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2025/26 (33); tuttavia, i Ducali sono ancora a secco di reti segnate a seguito di recuperi offensivi nel torneo in corso.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.25 MARATHONBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Genoa-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-1, 1-3.

Dal suo esordio in campionato con il Parma lo scorso 22 febbraio, Mateo Pellegrino è l’attaccante con più duelli aerei vinti in Serie A (72); in generale, anche nel campionato in corso, l’argentino è l’attaccante con più duelli aerei vinti (22) e, sempre tra i pari ruolo, secondo solo a Pinamonti (16 vs 14) per “spizzate”.

