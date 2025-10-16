A Bergamo bella sfida valida per la 7° giornata di Serie A, con la Dea che ospita la Lazio di Sarri che cerca di rimettersi in carreggiata dopo un difficile e complicato inizio di campionato. Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025.

Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Lazio, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto 38 dei precedenti 114 match contro la Lazio in Serie A (43N, 33P). Tuttavia, la squadra biancoceleste ha vinto quattro degli ultimi nove incontri con la Dea nel torneo (3N, 2P), tanti quanti nei precedenti 15 contro questa avversaria nella competizione (4N, 7P).

L’Atalanta non ha ancora perso un match in questa Serie A registrando due successi e quattro pareggi; solo una volta nella propria storia la Dea ha terminato in parità cinque delle prime sette gare stagionali nel massimo campionato (1V, 5N, 1P nel 1977/78).

La Lazio ha conquistato quattro punti (1V, 1N) e segnato sei gol nelle ultime due giornate di Serie A.

Probabili Formazioni Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Noslin. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Lazio?

Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Atalanta-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Atalanta favorita @1.78 su Goldbet mentre la Lazio si gioca @4.50 su Sisal, col pareggio @3.85 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Atalanta-Lazio

Solo il Sassuolo (14) ha effettuato più attacchi diretti rispetto all’Atalanta in questa Serie A: 13, ben nove in più degli avversari di giornata. Tuttavia, la Dea non ha realizzato alcuna rete a seguito di questo tipo di azione, mentre nessuna formazione ne vanta più di quella biancoceleste (due come il Sassuolo). La Lazio è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso: tre – meno solo di Siviglia (cinque), Bayern Monaco e Real Madrid (quattro entrambe) considerando i Big-5 campionati europei 2025/26.

PRONOSTICO: GOL SI @1.78 UNIBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Atalanta-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 2-0.

Ivan Provedel (11.1 xGoT; sette reti incassate, autogol esclusi) e Marco Carnesecchi (7.8 xGoT; quattro gol subiti, escluse autoreti) sono i due portieri che hanno evitato di subire il maggior numero di reti rispetto alla qualità dei tiri in porta fronteggiati in questa Serie A: rispettivamente 4.1 e 3.8 – nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Hervé Koffi ha fatto meglio (5.4).

