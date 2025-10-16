Pronostico Atalanta-Lazio: formazioni, guida tv, quote e scommesse sul match della 7° giornata di Serie A

Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
16 Ottobre 2025

A Bergamo bella sfida valida per la 7° giornata di Serie A, con la Dea che ospita la Lazio di Sarri che cerca di rimettersi in carreggiata dopo un difficile e complicato inizio di campionato. Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025.

Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Lazio, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto 38 dei precedenti 114 match contro la Lazio in Serie A (43N, 33P). Tuttavia, la squadra biancoceleste ha vinto quattro degli ultimi nove incontri con la Dea nel torneo (3N, 2P), tanti quanti nei precedenti 15 contro questa avversaria nella competizione (4N, 7P).

L’Atalanta non ha ancora perso un match in questa Serie A registrando due successi e quattro pareggi; solo una volta nella propria storia la Dea ha terminato in parità cinque delle prime sette gare stagionali nel massimo campionato (1V, 5N, 1P nel 1977/78). 

La Lazio ha conquistato quattro punti (1V, 1N) e segnato sei gol nelle ultime due giornate di Serie A. 

Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025

Pronostico Atalanta-Lazio 19 ottobre 2025

Probabili Formazioni Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Noslin. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Lazio?

Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Atalanta-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Atalanta favorita @1.78 su Goldbet mentre la Lazio si gioca @4.50 su Sisal, col pareggio @3.85 su Starvegas.

Atalanta-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.723.754.50
1.803.754.30
1.773.854.00
1.753.854.10
1.783.904.15

Le nostre scommesse su Atalanta-Lazio

Solo il Sassuolo (14) ha effettuato più attacchi diretti rispetto all’Atalanta in questa Serie A: 13, ben nove in più degli avversari di giornata. Tuttavia, la Dea non ha realizzato alcuna rete a seguito di questo tipo di azione, mentre nessuna formazione ne vanta più di quella biancoceleste (due come il Sassuolo). La Lazio è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso: tre – meno solo di Siviglia (cinque), Bayern Monaco e Real Madrid (quattro entrambe) considerando i Big-5 campionati europei 2025/26.

PRONOSTICO: GOL SI @1.78 UNIBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Atalanta-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 2-0.

Ivan Provedel (11.1 xGoT; sette reti incassate, autogol esclusi) e Marco Carnesecchi (7.8 xGoT; quattro gol subiti, escluse autoreti) sono i due portieri che hanno evitato di subire il maggior numero di reti rispetto alla qualità dei tiri in porta fronteggiati in questa Serie A: rispettivamente 4.1 e 3.8 – nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Hervé Koffi ha fatto meglio (5.4).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Roma-Inter: le scommesse sul big match della 7° giornata di Serie A del 18 ottobre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Roma-Inter: le scommesse sul big match della 7° giornata di Serie A del 18 ottobre 2025
16 Ottobre 2025
Milan-Fiorentina: le scommesse sul match di sabato sera della 7° giornata di Serie A
Pronostici Serie A
Milan-Fiorentina: le scommesse sul match di sabato sera della 7° giornata di Serie A
16 Ottobre 2025
Pronostici Serie A: analisi, quote e scommesse Torino-Napoli, 7° giornata del 18 ottobre 2025
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A: analisi, quote e scommesse Torino-Napoli, 7° giornata del 18 ottobre 2025
16 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.