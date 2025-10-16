Domenica sera, alle ore 20:45 da San Siro, va in scena una delle sfide più interessanti della 7° giornata di Serie A, con i rossoneri che ospitano i viola che sono in crisi e cercano ancora la prima vittoria stagionale in campionato. Pronostico Milan-Fiorentina 19 ottobre 2025.

Pronostico Milan-Fiorentina 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Fiorentina, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P). Il Milan non ha trovato il successo nelle ultime due partite di campionato contro la Fiorentina (1N, 1P). La prossima sarà la panchina numero 500 (108 dei quali alla guida del Milan) per Stefano Pioli in Serie A, che diventerà il 13° allenatore a tagliare questo traguardo.

Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4V, 1N). Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei partite giocate in Serie A per la prima volta dal 2006/07.

La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sei gare stagionali in un campionato di Serie A (3N, 3P) per la terza volta nella sua storia.

Probabili Formazioni Milan-Fiorentina

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Fiorentina?

Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Milan nettamente favorita @1.50 su tutti i principali bookmakers, come Marathonbet e Admiralbet, con la Fiorentina @6.50 su Sisal e il pareggio @4.35 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Milan-Fiorentina

La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia). Solo l’Inter (36) ha effettuato più sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto al Milan in questa Serie A (18 come il Napoli), con i rossoneri che sono anche una delle sole due squadre ad aver già segnato più di una rete in queste situazioni di gioco (due, come il Bologna); la Fiorentina, invece, è ultima in questa speciale classifica a quota due.

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.50 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori Milan-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-0, 1-1.

Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A – meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari – incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.