Pronostico Cremonese-Udinese: scommesse sul posticipo della 7° giornata di Serie A del 20-10-2025

Pronostico Cremonese-Udinese 20 ottobre 2025
16 Ottobre 2025

La 7° giornata di Serie A si chiude con l’anticipo di lunedì sera, alle ore 20:45 dallo Stadio Giovanni Zini di Cremona con i rossogrigi che ospitano l’Udinese che arriva da 2 sconfitte e 1 pareggio prima della sosta per le nazionali che ha fermato i campionati. Pronostico Cremonese-Udinese 20 ottobre 2025.

Pronostico Cremonese-Udinese 20 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cremonese-Udinese, match della 7° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Solo contro l’Atalanta (sette) la Cremonese ha pareggiato più match di Serie A che contro l’Udinese: sei – come contro Napoli e Fiorentina – in 10 confronti nel torneo (1V, 3N). Dopo il successo per 3-0 nel match del 23 aprile 2023, l’Udinese potrebbe vincere due partite di fila contro la Cremonese per la prima volta nella propria storia in Serie A. Tuttavia, i friulani non hanno mai vinto in trasferta contro i lombardi nel torneo (4N, 1P).

La Cremonese sta vivendo la propria miglior partenza di sempre in Serie A con nove punti nelle prime sei gare giocate (2V, 3N, 1P). La Cremonese non perde in casa in Serie A da tre partite (2V, 1N).

In entrambe le ultime due stagioni, con Kosta Runjaic in panchina, l’Udinese ha conquistato almeno otto punti nelle prime sei gare stagionali in Serie A (10 nel 2024/25 e otto nel 2025/26. 

Pronostico Cremonese-Udinese 20 ottobre 2025

Pronostico Cremonese-Udinese 20 ottobre 2025

Probabili Formazioni Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Udinese?

Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cremonese-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote equilibrate con l’Udinese @2.50 su Goldbet di poco avanti in trasferta, mentre la Cremonese si gioca @2.90 su Sisal, col pareggio @3.50 su Marathonbet.

Cremonese-Udinese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.903.102.50
2.753.502.40
2.803.252.50
2.803.302.45
2.903.152.50

Le nostre scommesse su Cremonese-Udinese

La Cremonese ha segnato sette reti con 36 conclusioni tentate in questa Serie A, facendo registrare una percentuale realizzativa del 19.4%: la più alta nel massimo campionato italiano in corso e meno solo di Bayern Monaco (21.4%) ed Eintracht Francoforte (19.8%) nei Big-5 tornei europei 2025/26. Da un lato, solo l’Inter (cinque) ha segnato più gol di testa rispetto alla Cremonese (tre) in questa Serie A; dall’altro, solo Parma e Pisa (107 entrambe) hanno vinto più duelli aerei rispetto all’Udinese (104) nel torneo in corso.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Cremonese-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-2.

Federico Bonazzoli ha già realizzato due gol contro l’Udinese in Serie A, meno solo che contro il Cagliari (quattro) e il Milan (tre). Il classe 1997 vanta già due centri in quattro presenze in questo campionato e con una rete potrebbe sia segnare per due match di fila nel torneo per la prima volta da aprile 2024, sia eguagliare il suo bottino di reti dell’ultima stagione disputata in massima serie (tre con l’Hellas Verona nel 2023/24, in 24 gare giocate).

