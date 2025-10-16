Pronostici Serie A: la multipla della 7° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @7.77

Multipla Serie A giornata 7
Pronostici Serie A
di
16 Ottobre 2025

Torna il campionato di calcio di Serie A dopo la sosta per le nazionali, e per questo turno abbiamo scelto ancora 4 partite per la schedina quota @7.77 sulle sfide in programma dal 18 al 20 ottobre 2025. Multipla Serie A giornata 7.

Pronostici Serie A: programma 7° giornata di campionato

Andiamo a vedere il turno completo della 7° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da sabato 18 a lunedì 20 ottobre.

Sabato 18 ottobre

  • 15:00: Lecce-Sassuolo (DAZN)
  • 15:00: Pisa-Verona (DAZN)
  • 18:00: Torino-Napoli (DAZN)
  • 20:45: Roma-Inter (DAZN/SKY)

Domenica 19 ottobre

  • 12:30: Como-Juventus (DAZN)
  • 15:00: Cagliari-Bologna (DAZN)
  • 15:00: Genoa-Parma (DAZN)
  • 18:00: Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)
  • 20:45: Milan-Fiorentina (DAZN)

Lunedì 20 ottobre

  • 20:45: Cremonese-Udinese (DAZN/SKY)

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

  1. Napoli 15 punti
  2. Roma 15 punti
  3. Milan 13 punti
  4. Inter 12 punti
  5. Juventus 12 punti
  6. Atalanta 10 punti
  7. Bologna 10 punti
  8. Como 9 punti
  9. Sassuolo 9 punti
  10. Cremonese 9 punti
  11. Cagliari 8 punti
  12. Udinese 8 punti
  13. Lazio 7 punti
  14. Parma 5 punti
  15. Lecce 5 punti
  16. Torino 5 punti
  17. Fiorentina 3 punti
  18. Verona 3 punti
  19. Genoa 2 punti
  20. Pisa 2 punti

Screenshot 2025-10-16 alle 16.54.02.png

Multipla Serie A giornata 7: schedina quota @7.77

Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @7.77 quota.

Screenshot 2025-10-16 alle 20.30.06.png

MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77
Pisa-Verona: UNDER 2.5
Como-Juventus: UNDER 9.5 TIRI IN PORT
Atalanta-Lazio: GOL SI
Cremonese-Udinese: GOL SI

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 7° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

Tutti i Pronostici e le Quote

