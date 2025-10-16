Torna il campionato di calcio di Serie A dopo la sosta per le nazionali, e per questo turno abbiamo scelto ancora 4 partite per la schedina quota @7.77 sulle sfide in programma dal 18 al 20 ottobre 2025. Multipla Serie A giornata 7.

Pronostici Serie A: programma 7° giornata di campionato

Andiamo a vedere il turno completo della 7° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da sabato 18 a lunedì 20 ottobre.

Sabato 18 ottobre

15:00: Lecce-Sassuolo (DAZN)

15:00: Pisa-Verona (DAZN)

18:00: Torino-Napoli (DAZN)

20:45: Roma-Inter (DAZN/SKY)

Domenica 19 ottobre

12:30: Como-Juventus (DAZN)

15:00: Cagliari-Bologna (DAZN)

15:00: Genoa-Parma (DAZN)

18:00: Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

20:45: Milan-Fiorentina (DAZN)

Lunedì 20 ottobre

20:45: Cremonese-Udinese (DAZN/SKY)

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Napoli 15 punti Roma 15 punti Milan 13 punti Inter 12 punti Juventus 12 punti Atalanta 10 punti Bologna 10 punti Como 9 punti Sassuolo 9 punti Cremonese 9 punti Cagliari 8 punti Udinese 8 punti Lazio 7 punti Parma 5 punti Lecce 5 punti Torino 5 punti Fiorentina 3 punti Verona 3 punti Genoa 2 punti Pisa 2 punti

Multipla Serie A giornata 7: schedina quota @7.77

Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @7.77 quota.

MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77

Pisa-Verona: UNDER 2.5

Como-Juventus: UNDER 9.5 TIRI IN PORT

Atalanta-Lazio: GOL SI

Cremonese-Udinese: GOL SI

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌

MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌

MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌

MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌

MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 7° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

