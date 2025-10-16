Torna il campionato di calcio di Serie A dopo la sosta per le nazionali, e per questo turno abbiamo scelto ancora 4 partite per la schedina quota @7.77 sulle sfide in programma dal 18 al 20 ottobre 2025. Multipla Serie A giornata 7.
Pronostici Serie A: programma 7° giornata di campionato
Andiamo a vedere il turno completo della 7° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da sabato 18 a lunedì 20 ottobre.
Sabato 18 ottobre
- 15:00: Lecce-Sassuolo (DAZN)
- 15:00: Pisa-Verona (DAZN)
- 18:00: Torino-Napoli (DAZN)
- 20:45: Roma-Inter (DAZN/SKY)
Domenica 19 ottobre
- 12:30: Como-Juventus (DAZN)
- 15:00: Cagliari-Bologna (DAZN)
- 15:00: Genoa-Parma (DAZN)
- 18:00: Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)
- 20:45: Milan-Fiorentina (DAZN)
Lunedì 20 ottobre
- 20:45: Cremonese-Udinese (DAZN/SKY)
CLASSIFICA SERIE A 2025-2026
- Napoli 15 punti
- Roma 15 punti
- Milan 13 punti
- Inter 12 punti
- Juventus 12 punti
- Atalanta 10 punti
- Bologna 10 punti
- Como 9 punti
- Sassuolo 9 punti
- Cremonese 9 punti
- Cagliari 8 punti
- Udinese 8 punti
- Lazio 7 punti
- Parma 5 punti
- Lecce 5 punti
- Torino 5 punti
- Fiorentina 3 punti
- Verona 3 punti
- Genoa 2 punti
- Pisa 2 punti
Multipla Serie A giornata 7: schedina quota @7.77
Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @7.77 quota.
MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77
Pisa-Verona: UNDER 2.5
Como-Juventus: UNDER 9.5 TIRI IN PORT
Atalanta-Lazio: GOL SI
Cremonese-Udinese: GOL SI
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌
