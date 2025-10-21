Nell’ultimo turno di campionato record negativo di reti, solo 11 a referto, non era mai successo nel campionato di calcio italiano. Milan capolista e con l’Inter le milanesi scavalcano il Napoli nelle quote antepost per lo scudetto. Crisi anche della Juve che perde a Como. Prossimo turno da non perdere con Napoli-Inter ma anche con Lazio-Juventus. Risultati Serie A giornata 7.

Risultati Serie A giornata 7: Milan capolista in solitaria

Una 7° giornata di Serie A dalle emozioni forti, decisa sul filo di lana e capace di ridisegnare la mappa del campionato di calcio italiano. Il settimo turno ha regalato al Milan la vetta solitaria della classifica, conquistata con un rigore a fil di sirena, e ha sancito la crisi della Juventus, crollata a Como sotto i colpi di un avversario in stato di grazia. A fare da contraltare a questi scossoni, ben quattro partite terminate 0-0 e solo 11 gol totali segnati, un record negativo per la Serie A come vedremo anche dopo.

RISULTATI 7° GIORNATA DI CAMPIONATO

Lecce – Sassuolo 0-0

Pisa – Verona 0-0

Torino – Napoli 1-0

Roma – Inter 0-1

Como – Juventus 2-0

Genoa – Parma 0-0

Cagliari – Bologna 0-2

Atalanta – Lazio 0-0

Milan – Fiorentina 2-1

Cremonese – Udinese 1-1

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Milan – 16 punti Inter – 15 punti Napoli – 15 punti Roma – 15 punti Bologna – 13 punti Como – 12 punti Juventus – 12 punti Atalanta – 11 punti Sassuolo – 10 punti Cremonese – 10 punti Udinese – 9 punti Lazio – 8 punti Cagliari – 8 punti Torino – 8 punti Parma – 6 punti Lecce – 6 punti Verona – 4 punti Fiorentina – 3 punti Genoa – 3 punti Pisa – 3 punti

I top e i flop della 7° giornata di Serie A

TOP MILAN. Non è stato un Milan brillante, ma considerando la lunga lista di indisponibili e la pressione di giocare come ultima delle big, la vittoria sulla Fiorentina è una di quelle che valgono doppio e porta i rossoneri al comando in solitaria, con un ottimo Rafa Leao trascinatore del Diavolo.

TOP INTER. 0-1 pesantissimo a Roma, sesta vittoria di fila considerando tutte le competizioni. L’Inter di Chivu prende fiducia, ritmo e si porta a quota 15 punti, gli stessi proprio dei giallorossi e del Napoli.

TOP COMO. Ancora una volta Nico Paz si prende la scena, protagonista nel 2-0 secco sulla Juventus, vittoria storica del Como al Sinigaglia con i padroni di casa che continuano a rimanere ai piani alti e agganciano proprio i bianconeri con 12 punti. Tornando a Paz, è il giocatore che ha partecipato a più gol in questa Serie A (8): 4 gol e 4 assist. Ed è uno dei 3 giocatori dei Top-5 campionati europei 25/26 con almeno 4 reti e almeno 4 passaggi vincenti.

FLOP GENOA. 0-0 con il Lecce, 0-1 con la Juventus, 0-3 con la Lazio, 0-0 con il Parma. Le prime quattro gare casalinghe del Genoa in questo campionato hanno certificato le croniche difficoltà della squadra di Vieira nel concretizzare la mole di gioco creata. Il grifone è ancora a secco di gol in casa!

FLOP NAPOLI. L’ex Simeone sentenza la vittoria granata sui campani di Conte. Napoli fragile e poco pericoloso, privo degli acciaccati Hojlund e McTominay e degli infortunati Lobotka e Rrahmani. È il secondo ko in trasferta dopo quello di San Siro contro il Milan. Non ci sono segnali confortanti per gli Azzurri, che sembrano soffrire già ora i doppi impegni e la stanchezza accumulata dai tanti Nazionali impegnati nelle qualificazioni Mondiali, e nel prossimo turno c’è lo scontro diretto con l’Inter da non sbagliare.

FLOP JUVENTUS. Situazione già bollentissima in casa bianconera. Una pessima prestazione a Como materializza la prima sconfitta stagionale della Juventus di Tudor. Ora Madrid contro il Real e Roma contro la Lazio dove l’allenatore dei bianconeri si gioca tanto, forse tutto.

Record negativo per le reti in Serie A: solo 11 gol nel 7° turno

Nelle dieci partite disputate in questa 7a giornata di campionato, infatti, sono stati realizzati solo 11 gol, complessivamente parlando. Siamo appena sopra la media del gol a partita (1,1 gol a partita). Con la bellezza di 4 gare concluse sullo 0-0. Prima di questo fine settimana, il record era di 13 gol fatti complessivamente.

Pisa-Verona 0-0 Lecce-Sassuolo 0-0 Torino-Napoli 1-0 Roma-Inter 0-1 Como-Juventus 2-0 Genoa-Parma 0-0 Cagliari-Bologna 0-2 Atalanta-Lazio 0-0 Milan-Fiorentina 2-1 Cremonese-Udinese 1-1

Quote Antepost: Inter e Milan scavalcano il Napoli

Ribaltone nelle quote antepost per lo scudetto, ora è l’Inter la favorita, offerta a 2,70 su 888sport e 2,75 su Snai, in calo rispetto al 3,55 di quindici giorni fa, seguita dal Milan dato campione d’Italia a 3, mentre il Napoli, in pole fino allo scorso turno, vede la sua quota salire da 2,50 a 3,25.

Crolla invece la Juventus, passata da 10 a 15 dopo la prima sconfitta stagionale, come la Roma, al secondo ko interno in campionato. La crisi Juventus, una squadra che non sa più vincere (non colgono i tre punti ormai dal rocambolesco 4-3 in casa contro l’Inter datato 13 settembre). Oltre un mese di digiuno che mette a rischio il futuro di Igor Tudor: si gioca a 3 su Sisal l’addio del tecnico entro Natale (una quota che si è quasi dimezzata da inizio stagione quando, la stessa ipotesi, era offerta a 5,50), stessa quota in lavagna su Snai. Decisiva per il futuro di Tudor la delicata sfida al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions e la trasferta di domenica sera contro la Lazio, in caso di doppio ko la Juve potrebbe optare per il secondo anno consecutivo un cambio tecnico durante la stagione. Lo scorso anno Thiago Motta venne esonerato a marzo, giornata numero 29, in seguito alla pesante sconfitta con la Fiorentina.

Per la Juve ora si complica anche la qualificazione alla prossima Champions League: sale infatti da 1,40 a 1,70 su Goldbet e Better il piazzamento nelle prime quattro posizioni dei bianconeri, tallonati dalla Roma, altra squadra reduce da un ko in campionato, offerta a 2. Più staccata l’Atalanta, ferma a 5,50 dopo il pari a reti bianche contro la Lazio, mentre avanza prepotentemente il Como: dopo il successo contro la Juve che ha permesso l’aggancio in classifica, Paz e compagni nella top-4 sono proposti a 5,50, quota dimezzata rispetto all’11 della giornata precedente.

Parliamo anche delle quote per la salvezza. Nonostante il pareggio interno nello scontro salvezza contro il Verona, il Pisa, ultimo in classifica, resta l’indiziato principale dei bookmaker per la retrocessione, offerta a 1,45 su Goldbet e Betflag. Proprio i veneti, quartultimi, lo precedono di poco, in lavagna, a 1,55. Lo 0-0 del “Via del Mare” contro il Sassuolo non migliora la posizione del Lecce nelle quote, che anzi scende a 1,90 contro il 2,10 di due settimane fa. Perde terreno anche la Cremonese, da 3 a 2,60, a cui non basta l’1-1 di ieri sera, al Giovanni Zini, contro l’Udinese. Avanza invece il Parma,a da 2,70 a 3, grazie allo 0-0 del Marassi. Un risultato positivo anche per il Genoa di Patrick Vieira, che resta in acque relativamente tranquille, in lavagna, a 3,50 volte la posta, ma rimane al penultimo posto, ancora a digiuno di vittorie.

Prossimo turno con Napoli-Inter

L’8° giornata di Serie A si gioca dal 24 al 26 ottobre ed è un turno da non perdere. Ad aprire le ostilità l’anticipo di venerdì con Milan-Pisa. Al sabato si giocano 4 partite, e ovviamente la sfida da non perdere è il big match Napoli-Inter alle ore 18:00 al Maradona dove i nerazzurri aprono comunque di poco favoriti @2.60 rispetto ai partenopei @2.80.

Anche alla domenica non mancano le sfide d’interesse. Si inizia col lunch match Torino-Genoa mentre nel pomeriggio attenzione a Sassuolo-Roma alle 15:00 mentre alle 18:00 il derby dell’Appennino tra Bologna-Fiorentina, gli emiliani sono in grande forma, per i viola continua la crisi. Infine alle 20:45 Lazio-Juventus all’Olimpico, partita delicata sia per Sarri che per Tudor, e i bookmakers favoriscono ibianconeri vincenti @2.35 da ospiti mentre la Lazio vincente in casa sale @3.20.

