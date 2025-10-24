L’8° giornata di Serie A inizierà venerdì con l’anticipo a San Siro per un classico testa coda tra i rossoneri al comando e il Pisa ultimo in classifica. Pronostico Milan-Pisa 24 ottobre 2025.
Pronostico Milan-Pisa 24 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Pisa, match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Milan ha affrontato il Pisa 12 volte in Serie A (10V, 2N), restando imbattuto in tutte le occasioni. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle partite di Serie A contro il Pisa (nove clean sheets su dodici sfide). Nelle ultime quattro sfide tra Milan e Pisa in casa dei rossoneri in Serie A ci sono stati solo tre gol, tutti per la squadra di casa (tre vittorie 1-0 e uno 0-0).
Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate di Serie A. Il Milan è una delle due squadre con più clean sheets in questo campionato (quattro, come la Roma) ed è la formazione che finora ha concesso meno tiri agli avversari (62). Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina.
Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3N, 4P) – peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo. Il Pisa ha subito otto gol nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime tre gare esterne.
Probabili Formazioni Milan-Pisa
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Pisa?
Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Milan-Pisa
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Milan-Pisa
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.30
|5.10
|9.35
|1.29
|5.75
|9.50
|1.31
|5.00
|9.00
|1.30
|5.00
|9.50
|1.30
|5.50
|9.25
Le nostre scommesse su Milan-Pisa
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori Milan-Pisa
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 3-1.
Nell’ultimo turno, Rafael Leão ha ritrovato il gol al Meazza in Serie A, a 512 giorni dall’ultima rete casalinga (25 maggio 2024); nelle due precedenti occasioni in cui aveva segnato in casa, aveva replicato anche nella gara interna successiva: contro Salernitana e Cagliari nel maggio 2024, e contro Atalanta e Lecce tra febbraio e aprile dello stesso anno. Tuttavia, il portoghese ha realizzato solo due reti nelle ultime 12 gare contro squadre neopromosse nella competizione.
