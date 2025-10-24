Per questo turno del campionato di calcio italiano, 8° giornata di Serie A 2025-2026, abbiamo scelto quattro match per una schedina quota @6.82. Multipla Serie A giornata 8.
Pronostici Serie A: programma 8° giornata di campionato
Andiamo a vedere il turno completo della 8° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.
- Milan – Pisa: venerdì 24 ottobre, 20:45 (DAZN/Sky)
- Parma – Como: sabato 25 ottobre, 15:00 (DAZN)
- Udinese – Lecce: sabato 25 ottobre, 15:00 (DAZN)
- Napoli – Inter: sabato 25 ottobre, 18:00 (DAZN)
- Cremonese – Atalanta: sabato 25 ottobre, 20:45 (DAZN/Sky)
- Torino – Genoa: domenica 26 ottobre, 12:30 (DAZN)
- Verona – Cagliari: domenica 26 ottobre, 15:00 (DAZN)
- Sassuolo – Roma: domenica 26 ottobre, 15:00 (DAZN)
- Fiorentina – Bologna: domenica 26 ottobre, 18:00 (DAZN/Sky)
- Lazio – Juventus: domenica 26 ottobre, 20:45 (DAZN)
Multipla Serie A giornata 8: schedina quota @6.82
Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @6.82 di quota.
MULTIPLA SERIE A 8° GIORNATA @6.82
Cremonese-Atalanta: GOL SI
Torino-Genoa: UNDER 2.5
Fiorentina-Bologna: 1X
Lazio-Juventus: GOL NO
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌
MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌
MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌
MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77❌
