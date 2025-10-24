Per questo turno del campionato di calcio italiano, 8° giornata di Serie A 2025-2026, abbiamo scelto quattro match per una schedina quota @6.82. Multipla Serie A giornata 8.

Pronostici Serie A: programma 8° giornata di campionato

Andiamo a vedere il turno completo della 8° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.

Milan – Pisa: venerdì 24 ottobre, 20:45 (DAZN/Sky)

Parma – Como: sabato 25 ottobre, 15:00 (DAZN)

Udinese – Lecce: sabato 25 ottobre, 15:00 (DAZN)

Napoli – Inter: sabato 25 ottobre, 18:00 (DAZN)

Cremonese – Atalanta: sabato 25 ottobre, 20:45 (DAZN/Sky)

Torino – Genoa: domenica 26 ottobre, 12:30 (DAZN)

Verona – Cagliari: domenica 26 ottobre, 15:00 (DAZN)

Sassuolo – Roma: domenica 26 ottobre, 15:00 (DAZN)

Fiorentina – Bologna: domenica 26 ottobre, 18:00 (DAZN/Sky)

Lazio – Juventus: domenica 26 ottobre, 20:45 (DAZN)

Multipla Serie A giornata 8: schedina quota @6.82

Ecco le 4 scelte dei match della settima giornata di campionato per la Multipla Serie A @6.82 di quota.

MULTIPLA SERIE A 8° GIORNATA @6.82

Cremonese-Atalanta: GOL SI

Torino-Genoa: UNDER 2.5

Fiorentina-Bologna: 1X

Lazio-Juventus: GOL NO

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌

MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌

MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43❌

MULTIPLA SERIE A 5° GIORNATA @5.37❌

MULTIPLA SERIE A 6° GIORNATA @6.14 ❌

MULTIPLA SERIE A 7° GIORNATA @7.77❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 8° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.