Il big match dell’8° giornata di Serie A si gioca allo Stadio Maradona quando il Napoli cercherà di uscire dal momento nero contro l’Inter che invece sembra aver iniziato a correre sotto la guida di Chivu tra vittorie in campionato e in Champions. Pronostico Napoli-Inter 25 ottobre 2025.

Pronostico Napoli-Inter 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Inter , match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli e l’Inter hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 tutte le ultime tre sfide in Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 12 partite (due vittorie per il Napoli e sette per l’Inter nel parziale considerato).

Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite in Serie A (1V), tante quante nelle 31 precedenti (20V, 9N). Il Napoli però è imbattuto in Serie A in casa dalla sconfitta contro Lazio dell’8 dicembre 2024 e da allora ha ottenuto 11 vittorie interne (su 14 partite giocate), inclusi i successi nelle prime tre gare di questo campionato.

Dopo aver perso due partite di Serie A con Udinese e Juventus tra agosto e settembre, l’Inter ha vinto le ultime quattro gare di campionato; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei, solo il Bayern Monaco (sette) e il Marsiglia (cinque) vantano una striscia di successi più lunga nei tornei in corso rispetto ai nerazzurri (quattro, come lo Stoccarda). Dall’inizio della scorsa Serie A, l’Inter ha collezionato 12 clean sheets in trasferta.

Probabili Formazioni Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Lucca. All. Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Inter?

Napoli-Inter, sabato 25 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Inter

L’Inter ha segnato cinque gol di testa in questo campionato, record condiviso con Barcellona, Chelsea e Arsenal nei cinque maggiori campionati europei; anche nella passata stagione i nerazzurri terminarono al primo posto in questa classifica, con 16 marcature di testa. Il Napoli, però, non subisce gol con questo fondamentale dall’11 maggio 2025 contro il Genoa (unica rete subita di testa dagli Azzurri considerando i tornei 24/25 e 25/26).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultato esatto e scommesse marcatori Napoli-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-1.

Ange-Yoan Bonny, con due gol e tre assist, è stato direttamente coinvolto in tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A; l’ultimo calciatore dei nerazzurri a partecipare ad almeno altrettante reti di fila della propria squadra in campionato è stato Romelu Lukaku tra marzo e aprile 2023 (sette, tre reti e quattro passaggi vincenti per lui).

