Sabato sera a Cremona i padroni di casa grigiorossi ospitano una Dea che non riesce più a segnare, reduce da un doppio 0-0 tra campionato e Champions. Obiettivo dei bergamaschi, sbloccarsi in attacco e portare a casa tre punti pieni in questa trasferta per l’8° giornata di Serie A. Pronostico Cremonese-Atalanta 25 ottobre 2025.

Pronostico Cremonese-Atalanta 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cremonese-Atalanta , match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha pareggiato sette delle dodici partite di Serie A contro la Cremonese (4V, 1N), il 58% degli incontri, la percentuale più alta di pareggi per i bergamaschi rispetto a qualsiasi avversaria presente in questo campionato. In generale, comunque, i grigiorossi solo una volta in questi 12 confronti hanno battuto la Dea nel massimo torneo: 2-0 in casa il 6 febbraio 1994. Considerando tutte le competizioni, l’Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto trasferte con la Cremonese (2N, 1P).

La Cremonese ha perso solo una delle sette partite di Serie A (2V, 4N) in questa stagione, suo nuovo primato nel massimo torneo. La Cremonese è imbattuta in casa da 10 partite (4V, 6N) tra Serie A e Serie B, includendo playoff; da marzo in avanti, escluse le neopromosse dalla Serie C, solo i grigiorossi e il Napoli (8V, 2N) sono rimasti imbattuti in gare casalinghe tra le due competizioni.

L’Atalanta è, con il Bayern Monaco, una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei in corso; tuttavia, è seconda solo al Celta Vigo (sette) per numero di pareggi (cinque), al pari di Elche e Rennes. Nel 2025 l’Atalanta ha conquistato 27 punti in Serie A in trasferta (8V, 3N, 1P), meno solo della Roma (32).

Probabili Formazioni Cremonese-Atalanta

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana; Smardzic, De Ketelaere. All. Juric

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Atalanta?

Cremonese-Atalanta, sabato 25 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cremonese-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cremonese-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.004.001.61
5.004.201.61
5.004.001.62
5.004.001.63

Le nostre scommesse su Cremonese-Atalanta

Nonostante sia ultima in Serie A per recuperi offensivi totali (20), la Cremonese ha segnato due gol in questa situazione di gioco, meno solamente dell’Inter (tre reti, ma da 50 recuperi offensivi totali). In questa stagione di Serie A, l’Atalanta ha registrato 22 sequenze su azione di almeno dieci passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area di rigore, meno solo dell’Inter (37); la Cremonese, invece, conta quattro di queste sequenze, come l’Hellas Verona e più solo della Fiorentina (tre).

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

Risultato esatto e scommesse marcatori Cremonese-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 1-0.

Nelle sue sei trasferte di Serie A contro squadre neopromosse Nikola Krstovic è stato direttamente coinvolto in cinque reti, grazie a tre gol e due passaggi vincenti; in particolare tre di queste partecipazioni attive (una rete, due assist) sono arrivate nella partita più recente tra quelle di questo tipo, il 31 gennaio 2025 contro il Parma.

,
