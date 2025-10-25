Domenica all’ora di pranzo a Torino scendono in campo i granata che ospitano un Genoa ancora a caccia del primo successo in campionato in questa 8° giornata di Serie A. Pronostico Torino-Genoa 26 ottobre 2025.

Pronostico Torino-Genoa 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Genoa , match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8V, 5N). Il Torino ha evitato la sconfitta in ben 40 delle ultimi 41 match casalinghi contro il Genoa in Serie A (26V, 14N): l’unico successo rossoblù fuori casa nel periodo risale al 24 maggio 2009.

Dopo il successo per 1-0 contro il Napoli, il Torino potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo scorso. Considerando le sfide contro le squadre che occupano attualmente le prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A il Torino sarebbe 4° in classifica (6 punti in 4 match), mentre nelle restanti tre gare contro formazioni della seconda metà della classifica i granata hanno guadagnato solo due punti, nessuno ha fatto peggio (al pari proprio del Genoa, Pisa ed Hellas Verona).

Il Genoa è una delle quattro formazioni ancora senza vittoria nel campionato in corso, insieme a Fiorentina, Hellas Verona e Pisa. Nella sua storia in Serie A, il Grifone solo una volta non ha vinto alcuna delle prime otto partite stagionali: nel 1976/77 (4N, 4P in quel caso e comunque 10° posto finale in classifica). Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 14 gare di Serie A (5N, 8P).

Probabili Formazioni Torino-Genoa

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazzari, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. All. Baroni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Genoa?

Torino-Genoa, domenica 26 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Torino-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Genoa

I granata hanno registrato tre clean sheet in sette match di questa Serie A. Tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25), il Genoa è una delle tre formazioni a non aver segnato alcun rigore (zero gol su tre tiri dal dischetto per il Grifone), insieme a Como (zero su due) e Wolverhampton (zero rigori calciati). Il Genoa è una delle uniche due squadre, insieme al Manchester City, a non aver ancora segnato alcun gol su calcio piazzato nei Big-5 campionati europei 2025/26; il Torino è subito dietro a quota uno.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.50

Risultato esatto e scommesse marcatori Torino-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 0-0.

Giovanni Simeone ha segnato negli ultimi due match di campionato contro Lazio e Napoli; il Cholito potrebbe trovare il gol in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta dopo cinque anni, ovvero dall’ottobre 2020 con la maglia del Cagliari. Il classe ’95 ha disputato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Genoa nel 2016/17, realizzando 12 reti nel torneo.

