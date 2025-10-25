Al Mapei Stadium arriva una Roma speranzosa di tornare alla vittoria, dopo essere stata fischiata dai propri tifosi dopo la sconfitta in Europa League, a seguito del ko dei giallorossi anche in campionato contro l’Inter lo scorso turno. Pronostico Sassuolo-Roma 26 ottobre 2025.

Pronostico Sassuolo-Roma 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Roma , match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo ha vinto solo due delle 22 sfide contro la Roma in Serie A, pareggiandone però ben nove (11P). La Roma potrebbe diventare la prima squadra a vincere sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A: finora sei successi giallorossi, quattro pareggi e una vittoria neroverde in 11 precedenti tra le due formazioni al MAPEI Stadium.

Il Sassuolo arriva da due clean sheet di fila in campionato e potrebbe evitare di subire gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal novembre 2020 con Roberto De Zerbi allenatore. In generale, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A.

Nell’anno solare 2025 nessuna squadra ha guadagnato più punti della Roma in trasferta nei Big-5 campionati europei: 32 in 13 match fuori casa (10V, 2N, 1P), esattamente come il Barcellona. Nello stesso periodo, la Roma è una delle due squadre con il maggior numero di clean sheet esterni (otto, al pari del Manchester City). La Roma è sia una delle due formazioni con meno gol subiti nei Big-5 campionati europei 2025/26 (tre, al pari dell’Arsenal) sia una delle uniche tre squadre a non aver ancora concesso reti su sviluppi di calcio piazzato in questi tornei, insieme a Marsiglia ed Alavés.

Probabili Formazioni Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Pellegrni, Koné; Soulé, Bailey; Dybala. All. Gasperini

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Roma?

Sassuolo-Roma, domenica 26 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Sassuolo-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Roma

Tra le squadre attualmente in Serie A, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio: 13 (10V, 3P) – l’ultimo segno “X” dei giallorossi in campionato risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.50

Risultato esatto e scommesse marcatori Sassuolo-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 3-0.

La Roma è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti con ben quattro maglie diverse (Sassuolo x2, Frosinone, Genoa ed Empoli), tutte su azione.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.