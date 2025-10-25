L’8° giornata di Serie A si concluderà domenica sera allo Stadio Olimpico con in programma un match interessante con la Lazio di Sarri che ospita la Juventus di Tudor che cerca di tornare alla vittoria in campionato. Pronostico Lazio-Juventus 26 ottobre 2025.
Pronostico Lazio-Juventus 26 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Juventus, match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
La Lazio è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato (3V, 2N), incluse le ultime tre (2V, 1N), dopo che aveva perso nove delle precedenti 10 partite all’Olimpico contro i bianconeri (1N) in Serie A.
La Lazio arriva da due pareggi di fila in campionato (contro Torino e Atalanta). La Lazio ha vinto solo due delle ultime 15 partite casalinghe di campionato (9N, 4P), registrando un solo clean sheet nel periodo.
La Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nelle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25): 19 su 45 (il 42%). Dall’altra parte, solo l’Everton (11) ha pareggiato più gare casalinghe della Lazio in questi tornei (10, al pari di Brighton, Crystal Palace e Rayo Vallecano) nel periodo. Igor Tudor ha allenato la Lazio in nove partite di campionato tra marzo e maggio 2024 (5V, 3N, 1P), ottenendo 2.0 punti di media a match: la sua media punti più alta da allenatore di una singola squadra in Serie A – con la Juventus è di 1.88.
Probabili Formazioni Lazio-Juventus
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Juventus?
Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Lazio-Juventus
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lazio-Juventus
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.20
|3.10
|2.35
|3.10
|3.15
|2.35
|3.20
|3.10
|2.30
|3.00
|3.00
|2.40
|3.00
|3.20
|2.35
Le nostre scommesse su Lazio-Juventus
La Lazio (13.9%) è la squadra con la seconda miglior percentuale realizzativa di questo campionato, dietro solo alla Cremonese (17%); dall’altra parte la Juventus (8.1%) è 11° in questa graduatoria e non ha segnato negli ultimi due match di campionato (contro Milan e Como).
PRONOSTICO: GOL NO @1.81
Risultato esatto e scommesse marcatori Lazio-Juventus
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-3.
Dusan Vlahovic ha segnato sette reti contro la Lazio dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni (incluse due doppiette in Serie A, l’8 maggio 2021 e il 16 settembre 2023), solo contro il Cagliari (nove) ha realizzato più gol. Di queste sette marcature contro i biancocelesti però solo una è arrivata all’Olimpico (la prima, su rigore il 6 gennaio 2021 in Serie A con la maglia della Fiorentina).
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.