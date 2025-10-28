Saranno Lecce e Napoli, martedì alle 18:30 al Via del Mare, a dare l’inizio del turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, la 9° giornata di Serie A, con i partenopei che si presentano forti della bella vittoria sull’Inter che ha rimesso la squadra di Conte in cima alla classifica. Pronostico Lecce-Napoli 28 ottobre 2025.
Pronostico Lecce-Napoli 28 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Napoli, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via del gol nelle quattro più recenti. Il Lecce ha perso tutte le ultime cinque sfide al Via del Mare contro il Napoli.
Il Lecce è reduce da due pareggi consecutivi al Via del Mare in campionato (contro Bologna e Sassuolo) ma nell’anno solare 2025 è la squadra che ha perso più partite casalinghe in Serie A (otto su 14); nello stesso periodo solo l’Udinese (21) ha subito più gol in gare interne dei salentini (20).
Il Napoli ha perso le ultime quattro trasferte ufficiali (contro Manchester City, Milan, Torino e PSV); i partenopei non subiscono cinque sconfitte di fila fuori casa considerando tutte le competizioni dal periodo tra maggio e ottobre 2009, con Roberto Donadoni allenatore.
Probabili Formazioni Lecce-Napoli
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Elmas. All. Conte
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Napoli?
Lecce-Napoli, martedì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.
Migliori quote per Lecce-Napoli
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lecce-Napoli
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|7.00
|3.75
|1.52
|6.50
|3.75
|1.55
|6.40
|3.80
|1.55
|6.60
|3.90
|1.55
|6.60
|3.90
|1.55
Le nostre scommesse su Lecce-Napoli
Dopo due ‘clean sheet’ di fila, il Lecce ha subito tre gol nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese. Il Napoli ha segnato 2 o più gol in 4 delle ultime 5 partite tra tutte le competizioni.
PRONOSTICO: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.76
Risultato Esatto e scommesse marcatori Lecce-Napoli
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-2, 0-4.
Due dei tre centrocampisti con almeno 10 partecipazioni attive in Serie A da inizio 2025 giocano nel Napoli: Scott McTominay 14 (11G+3A) e Frank Anguissa 10 (6G+4A) – assieme a loro Nico Paz 16 (7G+9A).
