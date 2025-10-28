Pronostico Lecce-Napoli: le scommesse sul turno infrasettimanale di Serie A del 28-10-2025

Pronostico Lecce-Napoli 28 ottobre 2025
28 Ottobre 2025

Saranno Lecce e Napoli, martedì alle 18:30 al Via del Mare, a dare l’inizio del turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, la 9° giornata di Serie A, con i partenopei che si presentano forti della bella vittoria sull’Inter che ha rimesso la squadra di Conte in cima alla classifica. Pronostico Lecce-Napoli 28 ottobre 2025.

Pronostico Lecce-Napoli 28 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Napoli, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via del gol nelle quattro più recenti. Il Lecce ha perso tutte le ultime cinque sfide al Via del Mare contro il Napoli. 

Il Lecce è reduce da due pareggi consecutivi al Via del Mare in campionato (contro Bologna e Sassuolo) ma nell’anno solare 2025 è la squadra che ha perso più partite casalinghe in Serie A (otto su 14); nello stesso periodo solo l’Udinese (21) ha subito più gol in gare interne dei salentini (20).

Il Napoli ha perso le ultime quattro trasferte ufficiali (contro Manchester City, Milan, Torino e PSV); i partenopei non subiscono cinque sconfitte di fila fuori casa considerando tutte le competizioni dal periodo tra maggio e ottobre 2009, con Roberto Donadoni allenatore.

Probabili Formazioni Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Elmas. All. Conte

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Napoli?

Lecce-Napoli, martedì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Lecce-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lecce-Napoli
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
7.003.751.52
6.503.751.55
6.403.801.55
6.603.901.55
6.603.901.55

Le nostre scommesse su Lecce-Napoli

Dopo due ‘clean sheet’ di fila, il Lecce ha subito tre gol nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese. Il Napoli ha segnato 2 o più gol in 4 delle ultime 5 partite tra tutte le competizioni.

PRONOSTICO: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.76

Risultato Esatto e scommesse marcatori Lecce-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-2, 0-4.

Due dei tre centrocampisti con almeno 10 partecipazioni attive in Serie A da inizio 2025 giocano nel Napoli: Scott McTominay 14 (11G+3A) e Frank Anguissa 10 (6G+4A) – assieme a loro Nico Paz 16 (7G+9A).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
4.5
Visita il Sito Recensione
,
Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

