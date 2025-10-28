Pronostico Atalanta-Milan: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 9° giornata di Serie A del 28-10-2025

Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025
28 Ottobre 2025

Tra le sfide più interessanti del turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, c’è sicuramente il big match di Bergamo, dove arriva il Milan per sfidare la Dea nella 9° giornata di Serie A, con entrambe che arrivano da un pareggio nel weekend. Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025.

Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Milan, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2-1 all’andata in casa, 1-0 al ritorno in trasferta). Il Milan ha inoltre perso le ultime due trasferte contro l’Atalanta in campionato.

L’Atalanta (2V, 6N) è una delle uniche due squadre imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme al Bayern Monaco (otto vittorie su otto). La Dea ha però pareggiato le ultime quattro partite tra tutte le competizioni.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni (6V, 2N). Il Milan è l’unica squadra a non avere ancora subito gol fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26.

Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025

Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025

Probabili Formazioni Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Samardzic, Sulemana K.; Lookman. All.: Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Milan?

Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atalanta-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.653.302.70
2.653.202.75
2.603.202.70
2.603.252.70
2.653.252.75

Le nostre scommesse su Atalanta-Milan

L’Atalanta ha pareggiato le ultime tre gare ufficiali alla New Balance Arena (contro Como, Lazio e Slavia Praga), delle quali le due più recenti per 0-0.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.30

Risultato Esatto e scommesse marcatori Atalanta-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 1-2.

Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l’attaccante nigeriano ha segnato più reti alla New Balance Arena che contro i rossoneri nella competizione (tre anche i gol rifilati nei match interni a Napoli e Fiorentina).

,
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l'operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
