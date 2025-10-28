Tra le sfide più interessanti del turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, c’è sicuramente il big match di Bergamo, dove arriva il Milan per sfidare la Dea nella 9° giornata di Serie A, con entrambe che arrivano da un pareggio nel weekend. Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025.

Pronostico Atalanta-Milan 28 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Milan, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2-1 all’andata in casa, 1-0 al ritorno in trasferta). Il Milan ha inoltre perso le ultime due trasferte contro l’Atalanta in campionato.

L’Atalanta (2V, 6N) è una delle uniche due squadre imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme al Bayern Monaco (otto vittorie su otto). La Dea ha però pareggiato le ultime quattro partite tra tutte le competizioni.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni (6V, 2N). Il Milan è l’unica squadra a non avere ancora subito gol fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26.

Probabili Formazioni Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Samardzic, Sulemana K.; Lookman. All.: Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Milan?

Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Milan

L’Atalanta ha pareggiato le ultime tre gare ufficiali alla New Balance Arena (contro Como, Lazio e Slavia Praga), delle quali le due più recenti per 0-0.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.30

Risultato Esatto e scommesse marcatori Atalanta-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 1-2.

Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l’attaccante nigeriano ha segnato più reti alla New Balance Arena che contro i rossoneri nella competizione (tre anche i gol rifilati nei match interni a Napoli e Fiorentina).

