La Juve in crisi ha esonerato Igor Tudor dopo la sconfitta all’Olimpico con la Lazio e mercoledì, nel turno infrasettimanale valido per la 9° giornata di Serie A, contro l’Udinese in panchina per i bianconeri ci sarà Brambilla, in attesa del nuovo allenatore (si parla di Spalletti). Pronostico Juventus-Udinese 29 ottobre 2025.

Pronostico Juventus-Udinese 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Udinese, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese è l’avversaria contro cui la Juventus ha vinto in percentuale più partite in Serie A (min. 35 match): il 69%, ovvero 70 gare sulle 102 totali nel massimo campionato (18N, 14P).

L’ultima vittoria della Juventus risale allo scorso 13 settembre contro l’Inter in campionato, da allora otto match ufficiali di fila senza alcun successo (5N, 3P). La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all’Allianz Stadium tra tutte le competizioni.

Solo la Roma (12) ha guadagnato più punti dell’Udinese in trasferta (sette, al pari del Milan) in questa stagione di Serie A; per i friulani due vittorie, un pareggio e una sconfitta fuori casa con cinque gol fatti e cinque reti subite.

Probabili Formazioni Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu Thuram K., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Udinese?

Juventus-Udinese, mercoledì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Juventus-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Udinese

La Juventus non ha segnato nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni. La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite (1P) contro l’Udinese in Serie A, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi successi, con 11 gol fatti e soltanto uno subito.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88

Risultato Esatto e scommesse marcatori Juventus-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 2-1.

Dopo non aver preso parte ad alcun gol in tutti i primi tre incroci giocati contro l’Udinese in Serie A, Dusan Vlahovic è stato coinvolto in quattro marcature (tre reti, un assist) nelle successive quattro sfide contro i friulani nella competizione, compreso un gol nel match più recente dello scorso 18 maggio. Inoltre, a partire dal 2019/20, ovvero dalla sua prima stagione in gol nel torneo, il serbo potrebbe diventare soltanto il secondo giocatore a tagliare il traguardo dei 50 gol in gare casalinghe, dopo Lautaro Martínez (58) – al momento 48 reti, al pari di Ciro Immobile.

