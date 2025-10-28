Mercoledì sera all’Olimpico la Roma di Gasperini ospita il Parma per il turno infrasettimanale di campionato valido per la 9° giornata di Serie A. I giallorossi sono tornati alla vittoria e in testa alla classifica a parimerito col Napoli mentre il Parma non vince da 3 giornate. Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025.

Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Parma, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 35 su 56, completano 10 pareggi e 11 successi degli emiliani; quella giallorossa è anche la compagine che ha realizzato più gol contro i Crociati nel massimo campionato (100 reti). Roma e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 16 partite di Serie A: 0-0 il 15 febbraio 2015 all’Olimpico; nel periodo, ci sono stati 12 successi dei capitolini e tre vittorie degli emiliani.

La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall’aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore. La Roma ha subito al massimo tre gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia.

Il Parma è l’unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei (su quattro gare esterne). Il Parma ha pareggiato per 0-0 le ultime due partite di campionato.

Probabili Formazioni Roma-Parma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Estevez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Parma?

Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Roma-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Parma

La Roma è rimasta imbattuta in 27 (21V, 6N) delle 28 gare casalinghe contro il Parma in Serie A.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.53

Risultato Esatto e scommesse marcatori Roma-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

L’ultima marcatura multipla di Paulo Dybala in Serie A è arrivata proprio contro il Parma, all’Olimpico, il 22 dicembre 2024: doppietta per il successo dei capitolini per 5-0 sugli emiliani. Quella è stata anche l’ultima delle due volte in cui la Joya ha preso parte a tre reti in un match con la maglia della Roma in campionato (due reti e un assist), dopo il 26 febbraio 2024 contro il Torino (tripletta in quel caso).

