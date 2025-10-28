Pronostici Serie A turno infrasettimanale: le scommesse su Roma-Parma del 29 ottobre 2025

Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
28 Ottobre 2025

Mercoledì sera all’Olimpico la Roma di Gasperini ospita il Parma per il turno infrasettimanale di campionato valido per la 9° giornata di Serie A. I giallorossi sono tornati alla vittoria e in testa alla classifica a parimerito col Napoli mentre il Parma non vince da 3 giornate. Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025.

Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Parma, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 35 su 56, completano 10 pareggi e 11 successi degli emiliani; quella giallorossa è anche la compagine che ha realizzato più gol contro i Crociati nel massimo campionato (100 reti). Roma e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 16 partite di Serie A: 0-0 il 15 febbraio 2015 all’Olimpico; nel periodo, ci sono stati 12 successi dei capitolini e tre vittorie degli emiliani.

La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall’aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore. La Roma ha subito al massimo tre gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia.

Il Parma è l’unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei (su quattro gare esterne). Il Parma ha pareggiato per 0-0 le ultime due partite di campionato. 

Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025

Pronostico Roma-Parma 29 ottobre 2025

Probabili Formazioni Roma-Parma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Estevez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Parma?

Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Roma-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.504.007.50
1.533.757.50
1.523.956.60
1.534.306.60
1.524.006.75

Le nostre scommesse su Roma-Parma

La Roma è rimasta imbattuta in 27 (21V, 6N) delle 28 gare casalinghe  contro il Parma in Serie A.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.53

Risultato Esatto e scommesse marcatori Roma-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

L’ultima marcatura multipla di Paulo Dybala in Serie A è arrivata proprio contro il Parma, all’Olimpico, il 22 dicembre 2024: doppietta per il successo dei capitolini per 5-0 sugli emiliani. Quella è stata anche l’ultima delle due volte in cui la Joya ha preso parte a tre reti in un match con la maglia della Roma in campionato (due reti e un assist), dopo il 26 febbraio 2024 contro il Torino (tripletta in quel caso).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Atalanta-Milan: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 9° giornata di Serie A del 28-10-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Atalanta-Milan: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 9° giornata di Serie A del 28-10-2025
28 Ottobre 2025
Pronostico Lecce-Napoli: le scommesse sul turno infrasettimanale di Serie A del 28-10-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Lecce-Napoli: le scommesse sul turno infrasettimanale di Serie A del 28-10-2025
28 Ottobre 2025
Pronostico Inter-Fiorentina: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 9° giornata Serie A
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Fiorentina: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 9° giornata Serie A
28 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.