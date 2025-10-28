Il Bologna vuole archivare la delusione del weekend, dove sono svaniti i tre punti nel derby dell’Appennino, con la Fiorentina che ha rimontano nel 2-2 finale e in questa 9° giornata di Serie A, infrasettimanale, ospiteranno i Granata reduci da 2 vittorie consecutive in campionato. Pronostico Bologna-Torino 29 ottobre 2025.

Pronostico Bologna-Torino 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Torino, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei sfide in Serie A contro il Torino (1N, 1P). Il Torino non vince contro il Bologna al Dall’Ara in Serie A dal 16 aprile 2016 (4V, 5P).

Il Bologna ha vinto tutte le prime tre sfide disputate al Dall’Ara in questa Serie A, segnando sette reti e subendone una sola.

Il Torino è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte in Serie A (1V, 1N), dopo aver perso tutte le precedenti quattro gare esterne nella competizione con un punteggio complessivo di 0-9.

Probabili Formazioni Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Ngonge. All. Baroni

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Torino?

Bologna-Torino, mercoledì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Bologna-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Torino

Il Bologna è la squadra che in percentuale ha subito più gol nei secondi tempi in questa Serie A: sei su sette totali, l’86%; in particolare le ultime tre reti concesse nella competizione dagli emiliani sono arrivate negli ultimi 20 minuti di gioco, due delle quali in pieno recupero.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto e scommesse marcatori Bologna-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-0.

Giovanni Simeone ha già segnato due gol in trasferta in questa Serie A e non ne realizza di più in match esterni in una singola edizione del torneo dal 2021/22 con l’Hellas Verona (cinque). Inoltre, l’argentino vanta cinque reti contro il Bologna in massima serie realizzate con tre squadre diverse (tre con il Cagliari, uno con il Genoa e uno con il Napoli) e solo contro la Lazio (quattro) è andato a bersaglio con più maglie differenti nel torneo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.