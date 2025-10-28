Il Bologna vuole archivare la delusione del weekend, dove sono svaniti i tre punti nel derby dell’Appennino, con la Fiorentina che ha rimontano nel 2-2 finale e in questa 9° giornata di Serie A, infrasettimanale, ospiteranno i Granata reduci da 2 vittorie consecutive in campionato. Pronostico Bologna-Torino 29 ottobre 2025.
Pronostico Bologna-Torino 29 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Torino, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei sfide in Serie A contro il Torino (1N, 1P). Il Torino non vince contro il Bologna al Dall’Ara in Serie A dal 16 aprile 2016 (4V, 5P).
Il Bologna ha vinto tutte le prime tre sfide disputate al Dall’Ara in questa Serie A, segnando sette reti e subendone una sola.
Il Torino è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte in Serie A (1V, 1N), dopo aver perso tutte le precedenti quattro gare esterne nella competizione con un punteggio complessivo di 0-9.
Probabili Formazioni Bologna-Torino
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Ngonge. All. Baroni
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Torino?
Bologna-Torino, mercoledì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Bologna-Torino
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Bologna-Torino
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.50
|4.10
|1.85
|3.50
|4.10
|1.90
|3.45
|4.15
|1.85
|3.45
|4.10
|1.85
|3.45
|4.10
Le nostre scommesse su Bologna-Torino
Il Bologna è la squadra che in percentuale ha subito più gol nei secondi tempi in questa Serie A: sei su sette totali, l’86%; in particolare le ultime tre reti concesse nella competizione dagli emiliani sono arrivate negli ultimi 20 minuti di gioco, due delle quali in pieno recupero.
PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10
Risultato Esatto e scommesse marcatori Bologna-Torino
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-0.
Giovanni Simeone ha già segnato due gol in trasferta in questa Serie A e non ne realizza di più in match esterni in una singola edizione del torneo dal 2021/22 con l’Hellas Verona (cinque). Inoltre, l’argentino vanta cinque reti contro il Bologna in massima serie realizzate con tre squadre diverse (tre con il Cagliari, uno con il Genoa e uno con il Napoli) e solo contro la Lazio (quattro) è andato a bersaglio con più maglie differenti nel torneo.
