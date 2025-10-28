Pronostico Inter-Fiorentina: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 9° giornata Serie A

Pronostico Inter-Fiorentina 29 ottobre 2025
28 Ottobre 2025

Turno infrasettimanale, 9° giornata di Serie A e mercoledì sera a San Siro l’Inter deve archiviare subito il brutto ko di sabato nel big match col Napoli mentre la Fiorentina (e la panchina di Pioli) si è salvata all’ultimo nel pareggio col Bologna, ma i viola non hanno ancora vinto in questo campionato!  Pronostico Inter-Fiorentina 29 ottobre 2025.

Pronostico Inter-Fiorentina 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Fiorentina, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), ottenendo 22 punti contro questa avversaria nel periodo (2.2 in media a gara). 

L’Inter ha vinto tre delle quattro gare giocate in casa in questo campionato. Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Napoli, l’Inter potrebbe perdere due match di fila in Serie A per la seconda volta da inizio stagione. L’Inter ha il migliore attacco del campionato con 19 gol segnati ed è anche la squadra con più tiri totali (148) finora; i nerazzurri, però, considerando le prime otto squadre della classifica, registrano anche la peggior difesa con ben 11 gol subiti.

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 12 trasferte di Serie A (4N, 6P), pareggiando tre delle quattro giocate in questo campionato.

Pronostico Inter-Fiorentina 29 ottobre 2025

Pronostico Inter-Fiorentina 29 ottobre 2025

Probabili Formazioni Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Fiorentina?

Inter-Fiorentina, mercoledì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Fiorentina
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.365.008.50
1.384.508.50
1.404.807.20
1.404.807.60
1.385.007.50

Le nostre scommesse su Inter-Fiorentina

La Fiorentina ha registrato solo un successo nelle ultime nove trasferte di Serie A contro l’Inter, a fronte di due pareggi e sei sconfitte;  nel parziale la Viola ha subito 20 reti, una media di 2.2 a incontro.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.40

Risultato Esatto e scommesse marcatori Inter-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 4-1.

L’ultima marcatura multipla di Moise Kean è stata messa a segno proprio contro l’Inter, doppietta lo scorso 6 febbraio: l’attaccante della Fiorentina ha segnato due reti in questo campionato (senza fornire assist), stesso bottino collezionato nelle prime otto gare del torneo 24/25 (in quel caso con un assist vincente).

,
