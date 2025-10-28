Giovedì sfida da centro classifica per il turno infrasettimanale di campionato, la 9° giornata di Serie A con i neroverdi del Sassuolo che fanno visita in Sardegna al Cagliari che non vince da 4 turni. Pronostico Cagliari-Sassuolo 30 ottobre 2025.

Pronostico Cagliari-Sassuolo 30 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Sassuolo, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo una serie di cinque pareggi di fila in Serie A tra Cagliari e Sassuolo, i rossoblù hanno vinto tutte le ultime tre sfide nel massimo campionato contro i neroverdi. Il Sassuolo ha vinto appena una delle ultime 11 partite di campionato contro il Cagliari (7N, 3P): 3-0 il 26 gennaio 2019.

Il Cagliari ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato senza segnare; l’ultima volta che i rossoblù non hanno trovato la rete in tre incontri interni di fila in Serie A risale a dicembre 2012, con Ivo Pulga in panchina.

Dopo una serie di 27 trasferte consecutive con almeno un gol al passivo nel massimo campionato, il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata nelle due più recenti, contro Hellas Verona e Lecce. Solo una volta nella loro storia in Serie A, i neroverdi hanno registrato tre clean sheet esterni di fila, tra novembre e dicembre 2020. Le ultime tre partite del Sassuolo in campionato hanno visto appena due gol (uno a favore e uno contro); in particolare, i neroverdi non hanno trovato la rete nelle due gare più recenti.

Probabili Formazioni Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thortsvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Sassuolo?

Cagliari-Sassuolo, giovedì 30 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Cagliari-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Sassuolo

Il Cagliari ha segnato il 50% delle proprie reti in questa Serie A nel corso dell’ultimo quarto d’ora di gioco (dal 76′ in poi): ben quattro su otto, due delle quali nella rimonta contro l’Hellas Verona nel corso dell’ultimo turno di campionato.

PRONOSTICO: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto e scommesse marcatori Cagliari-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-3, 1-1.

Domenico Berardi è stato coinvolto in 10 reti nelle sue 11 presenze di Serie A contro il Cagliari (quattro gol e sei assist), una media di 0.91 partecipazioni a incontro: solo contro Empoli (1.3) e Milan (0.95) ha all’attivo una media migliore tra le avversarie affrontate in almeno 10 occasioni nella competizione.

