Pronostico Pisa-Lazio: analisi, statistiche, formazioni, quote e scommesse 9° giornata Serie A del 30-10-2025

30 ottobre 2025
28 Ottobre 2025

Il turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, la 9° giornata di Serie A, si chiude giovedì sera allo Stadio Anconetani dove il Pisa (non più fanalino di coda) ospita una Lazio che si è rilanciata dopo la vittoria di domenica contro la Juve, con la squadra di Sarri che non perde da 4 turni. Pronostico Pisa-Lazio 30 ottobre 2025.

Pronostico Pisa-Lazio 30 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Lazio, match della 9° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa (2V, 3N). La Lazio ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Pisa in Serie A.

Dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona e il 2-2 contro il Milan, il Pisa potrebbe rimanere imbattuto in tre match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 1990. La prima vittoria da allenatore in Serie A di Alberto Gilardino è arrivata proprio contro la Lazio, il 27 agosto 2023 quando sedeva sulla panchina del Genoa. Da allenatore, l’attuale tecnico del Pisa, ha vinto soltanto una delle ultime 18 partite di massimo campionato (1-0 contro il Parma nel novembre 2024, 7N, 10P).

La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A, tra cui in entrambe le ultime due contro Atalanta e Juventus: i biancocelesti non collezionano tre gare di fila in campionato con la porta inviolata da aprile 2023 (serie di sei gare, proprio con Sarri in panchina).

Pronostico Pisa-Lazio 30 ottobre 2025

Pronostico Pisa-Lazio 30 ottobre 2025

Probabili Formazioni Pisa-Lazio

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Tourè; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Lazio?

Pisa-Lazio, giovedì 30 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Pisa-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pisa-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.252.10
3.703.252.10
3.653.202.10
3.703.252.10
3.703.202.10

Le nostre scommesse su Pisa-Lazio

Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato. Le quattro trasferte della Lazio in questa Serie A hanno prodotto solo sei gol tra segnati e subiti, una media di 1.5 a incontro; i biancocelesti sono stati sconfitti in due di queste (1V, 1N), tanti ko quanti nelle 12 precedenti (8V, 2N).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

Risultato Esatto e scommesse marcatori Pisa-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 0-3, 1-1.

Due dei quattro gol del Pisa in questa Serie A portano la firma di M’Bala Nzola (otto presenze), unico marcatore dei toscani con più di una rete all’attivo nel torneo. Il classe 1996 – che nell’ultima annata in Italia ha siglato in totale tre reti in 33 gare giocate (Fiorentina 23/24) – potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia dello Spezia.

